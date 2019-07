Even bellen met Suzy V: ‘Voordat ik het podium op moet, ben  ik extreem zenuwachtig’

Want: de singer-songwriter heeft haar debuutalbum Sound of the sea net uitgebracht.

Kun je iets vertellen over Sound of the sea?

‘Het album heb ik samen geschreven en geproduceerd met Wieger Hoogendorp, de gitarist van Caro Emerald. In mijn liedjes vertel ik over dingen die ik heb meegemaakt. Het zijn verhalen geïnspireerd op mijn liefdesleven, maar ook op mijn leven in het algemeen. Mijn Italiaanse roots wilde ik ook heel graag terug laten komen in mijn muziek. Ik kom al mijn hele leven op Sicilië, omdat mijn moeder half Siciliaans is. De instrumenten die daar veel worden gebruikt, heb ik verwerkt in hedendaagse popmuziek.’

Is muziek voor jou leuk of een innerlijke noodzaak?

‘Allebei. Voordat ik het podium op moet, ben ik extreem zenuwachtig. Soms denk ik zelfs van tevoren: ik doe het niet meer. Maar als ik er eenmaal sta, is het heerlijk. Ik heb altijd geweten dat ik iets met muziek wilde doen, er is ook nooit een plan B geweest.’

Vanwaar de Naam Suzy V?

‘Ik word door mijn familie al mijn hele leven Suzy Q genoemd. Die naam wilde ik eerst gebruiken, maar de Q slaat niet echt ergens op. Ik ben toen gaan nadenken en uiteindelijk op Suzy V gekomen. Ik heet Suus, dus Suzy spreekt voor zich. Mijn tweede naam is Victoria en ik ben het vijfde kind van het gezin. Vandaar de V, die je dus ook kunt zien als het Romeinse getal vijf.’

Wat heb je geleerd van Caro Emerald?

‘Ik heb sinds mijn tiende zangles van haar gehad. Dat was het moment dat mijn ouders erachter kwamen dat ik talent had en lessen handig zouden zijn. Caro was toen nog onbekend. Ze heeft me de basistechnieken van het zingen geleerd. Toen ze doorbrak, zijn de lessen gestopt, maar we hebben altijd contact gehouden. Ze is nog steeds betrokken en begeleidt me als een soort mentor. Zij heeft me ook gekoppeld aan Wieger. Ik heb zo goed als alles aan haar te danken.’

Robert ten Brink is je vader. Heb je in je carrière nog profijt gehad van de connecties van je vader?

‘Ik denk daar weleens over na, maar volgens mij niet. Dat ik zangles heb gehad van Caro is ook puur toeval. Ik ben opgegroeid in ‘het wereldje’, dus je leert wel sneller de juiste mensen kennen. Maar daar heb je uiteindelijk niet zo heel veel aan. Als je een bekende vader hebt maar talentloos bent, kom je nog steeds nergens. Ik moet het allemaal toch gewoon zelf doen.’

Foto: Philine Van Den Hul