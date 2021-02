Even bellen met Daphne Deckers: ‘Ik ben van de stress 5 kilo aangekomen’

Even bellen met: Dapne Deckers. Omdat: de schrijfster 2 maart haar boek ‘Uitwaaien: geluk dicht bij huis’ uitbrengt.

Waar gaat je boek over?

‘Heel goed. Als schrijver werk ik altijd al thuis, maar nu ben ik extreem veel binnen. Ik ben wel meer gaan bewegen, want ik ben vorig jaar vijf kilo aangekomen van het zitten en de stress omdat er heel veel gebeurde. Mijn zoon en m’n man zaten allebei met hun been in het gips. Mijn dochter, die normaal in Amerika studeert, is thuis, maar heeft vanwege het tijdverschil ’s nachts les. En ik heb zelf nog op de operatietafel gelegen met een blindedarmontsteking. Dus je begrijpt: ik had erg behoefte aan het schrijven van een positief boek. Daar heb ik ook echt een oppepper van gekregen.’

‘Omdat ik zo’n behoefte had aan iets vrolijks, schreef ik op wat ik nog allemaal in Nederland wilde zien, waar de mooie plekken te vinden zijn. Het is een soort ode aan Nederland met allemaal leuke weetjes en ideeën. Ik heb hoofdstukken over thuis, de Nederlandse seizoenen, de geschiedenis van drop, het internationale succes van de stroopwafel. Maar er zijn ook hoofdstukken over steden. Over Amsterdam heb ik geschreven waar de mooie, rustige plekken te vinden zijn. En er staan leuke tips in om uit te waaien met je gezin. Ik ga er gewoon van uit dat we weer naar het oude normaal gaan, dus ik heb bijvoorbeeld ook Koningsdag, de Nieuwjaarsduik en ‘party like the Dutch’ meegenomen in het boek.’

Ben je tot nieuwe inzichten gekomen tijdens het schrijven?

‘Het heeft me geïnspireerd om meer op te zoeken in Nederland. Je kunt met een fluisterbootje door de Biesbosch, kanoën door de polder rond Amsterdam of een buggy huren om een tocht te maken langs de Drentse hunebedden. In Rotterdam kun je een drijvende hot tub huren, dat wil ik nog graag doen met vriendinnen. Als je je in Nederland gaat verdiepen, kom je zo veel tegen. Daar hoef je echt niet voor naar Bali.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘Ik ga een historische roman schrijven, daarvoor ben ik nu research aan het doen. Oude verhalen en geschiedenis vond ik altijd al ontzettend interessant. Ook wordt mijn roman Dubbel zes verfilmd. En in 2020 kwam de verfilming van mijn roman Alles is zoals het zou moeten zijn uit. Die was erg succesvol, ik hoop dat er misschien een tweede deel kan komen. Ik heb dus genoeg te doen. Nu nog een vaccin en dan ben ik helemaal happy.’