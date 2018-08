Even bellen met Sharon Kovacs: ‘Ik heb mezelf beter leren kennen door het schrijven van deze nummers’

Want: haar nieuwe single It’s the weekend is net uit en 17 augustus verschijnt haar tweede album Cheap smell.

Je nieuwe single klinkt veel vrolijker dan je voorgaande nummers. Zijn de andere songs op je aankomende album ook zo optimistisch?

‘It’s the weekend is qua vrolijkheid eigenlijk een uitschieter op het album. Maar de hele plaat is een stuk ‘lichter’ dan mijn vorige. Ik zit beter in mijn vel dan drie jaar geleden. Ik heb een turbulente jeugd gehad. Het schrijven van nummers was een soort therapie, een uitlaatklep. Daardoor hebben de nummers op mijn eerste album een donkere ondertoon. De afgelopen drie jaar heb ik heel hard aan mezelf gewerkt. Ik ben in therapie gegaan en heb daardoor dingen van vroeger kunnen verwerken. Dat hoor je terug. Het is een heel eerlijk album geworden waarin ik heel open ben. Ik heb mezelf beter leren kennen door het schrijven van deze nummers.’

Over welke dingen ben je open?

‘Met het album vertel ik een verhaal. Namelijk het facen en accepteren van mezelf. Het nummer Papa & mama, bijvoorbeeld, is heel emotioneel. Het gaat over de moeizame relatie die ik heb met mijn ouders. Het is eigenlijk een vervolg op het nummer Fool like you, dat op mijn eerste album staat en waarin ik zing over mijn biologische vader die ik niet kende. Maanden daarna nam hij plotseling contact op via Facebook. Ik heb hem twee keer ontmoet en daarna het contact weer verbroken. Hij bleek namelijk erg gelovig. Daar is niks mis mee, maar hij probeerde mij het geloof ook op te leggen. Terwijl ik vind dat je elkaar juist moet accepteren zoals je bent. Met Papa & mama probeer ik hem dat duidelijk te maken. Ik hoop dat hij me dan uit zichzelf opbelt.’

En hoe is de band met je moeder?

‘Vroeger hadden we een moeizame relatie. Ik protesteerde heel erg tegen mijn stief- vader, maakte alleen maar ruzie en liep vaak weg van huis. Op een dag belde mijn moeder daarom Jeugdzorg en vanaf toen heb ik in verschillende instanties gewoond. Door therapie heb ik geleerd met haar te praten over dingen die me dwarszaten, iets wat we nooit deden. Dat heb ik nu wel gedaan en dat heeft geholpen. We zijn nu een stuk closer en ik weet dat ik altijd bij haar terecht kan.’

Vanaf september begin je met de Cheap smell-tour. Daarmee doe je zelfs Rusland aan!

‘Ik start met een clubshow in Nederland, daarna ga ik naar Parijs en Wenen. En in november dan naar Oekraïne, Litouwen en Rusland. Het grappige is dat het oude album daar nu helemaal booming is. Dit worden mijn eerste twee Russische shows, heel spannend en ik heb er superveel zin in.’

Even bellen met is een artikel uit VIVA 32. Deze editie ligt t/m 14 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.