2020 gaat niet voor veel mensen als topjaar de boeken in, maar wel voor presentatrice Evi Hanssen (41). Ze werd ten huwelijk gevraagd én schreef een boek vol levenslessen. ‘Het leven is een reis, en reizen is een doel op zich.’ In VIVA 39 praat ze openhartig over haar vorige huwelijk, haar komende trouwfeest en het feit dat ze is gestopt met drinken.

Over dat laatste zegt ze: ‘‘Dit jaar zou ontzettend druk worden, met een rol in de musical Mamma mia! en mijn nieuwe programma Help, mijn borsten staan online. Dat wilde ik goed doen, uitgerust zijn en dat tot een goed einde brengen, en onderwijl ook nog een aangename moeder zijn. Dat was voor mij de reden om de alcohol in 2020 te laten staan. Ik vind het wel saai hoor, een glas wijn geeft toch glans aan activiteiten. Maar ik merk duidelijk wat het me oplevert, ik heb zo veel energie, bijna net als de Evi van vroeger. ’s Avonds denk ik: och, kon ik maar een wijntje drinken, ’s ochtends is het: woehoe, wat fijn dat ik niet drink.’

Sinan Can

Naast Evi Hanssen lees je in VIVA 39 ook een interview met Sinan Can. Hij wil nog even gauw honderd boeken schrijven, vijftig documentaires maken en vooruit, een kinderdorp oprichten in het Midden-Oosten. De documentaire- en programmamaker heeft haast, want hij denkt dat z’n tijd bijna op is. ‘Het is een stomme gedachte misschien, maar ik denk dat mijn tijd bijna op is. Ik heb haast en voel een soort onrust.’

Van knap naar afgeknapt

Woest aantrekkelijk was hij of zij. Was. Want ergens onderweg is die schoonheid verschwunden. Wat te doen als je je partner niet meer aantrekkelijk vindt en het daar knap moeilijk mee hebt? Tip 1: Wees je bewust van onrealistische, onrecht- vaardige of veeleisende verwachtingen. In de nieuwe VIVA duiken we dieper in deze onaantrekkelijke materie.

En over knap gesproken: Michelle is 30 jaar, heeft ME en loopt met een rollator. ‘Jarenlang dachten ze dat ik selectief lui was.’ Toch lukt het haar om positief te blijven. ‘Ik ben 30 en ik heb een rollator. Nou en? Het is fijn om eindelijk gezien te worden, maar nog belangrijker: ik heb een deel van mijn leven teruggekregen.’

Dit en meer vind je in VIVA 39 die vanaf vandaag in de winkels ligt. Je kunt de editie ook los bestellen via deze link.