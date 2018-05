Extra plezier: Zó stel je dat orgasme nog even uit

Ja, zo snel mogelijk naar een sidderend orgasme toewerken is lekker. Maar je kunt het nóg intenser maken door dit magische moment uit te stellen.

Stop, in the name of lust

Vraag of je bedpartner je wil plagen en je juist níet aanraakt op plekken waar je geheid een orgasme van krijgt. Dus laat hem/haar eens niet recht op het doel afgaan, maar je opwinden zonder je op de juiste plek aan te raken. Net langs de vagina kan je bijvoorbeeld gek maken van verlangen. Net als een tepelmassage of zacht knijpen in de tepels. Wil je net iets verder gaan, laat je dan strelen bij je anus. Op dit plekje komen een heleboel zenuwuiteinden samen. Héél gevoelig dus.

Selfservice

Hoe groter de opwinding tijdens de seks, hoe sneller je zult klaarkomen. Dus heb je niet heel vaak seks, dan kan het absoluut helpen om regelmatig te masturberen. Door vaker een orgasme te krijgen, verlaag je het verlangen ernaar waardoor je het orgasme langer kunt uitstellen. Win-win dus.

Op het randje

Jij weet zelf het beste wanneer je tegen een orgasme aanzit. Dus vraag je partner te stoppen met wat hij/zij zo goed doet wanneer je bijna op het punt staat klaar te komen. Pak het na een paar seconden weer op. Wissel ook regelmatig naar een standje dat iets minder gevoelig is, daardoor neemt de druk tijdelijk af. Doordat je steeds zo op het randje wordt gebracht, zal je orgasme uiteindelijk extra intens zijn.

Ademnood, want de kans is groot

Jullie zijn lekker bezig en je merkt dat je ademhaling versnelt. Slow down! Doordat je op dreef bent, gaat je hartslag omhoog en komt je orgasme eerder. Vertraag dus je ademhaling. Hoe? Neem tussendoor de tijd om de seconden tussen je ademhalingen te tellen. Doordat je focus verplaatst, krijg je minder seksuele prikkels binnen. Het proberen waard toch?

