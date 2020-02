Fajah Lourens: ‘Ik ga echt niet in m’n nakie op het witte doek’

Ze runt haar killerbody imperium en speelt daarnaast in de film Suriname. Fajah Lourens (38) acteert weer en droomt over straks, als ze the big 40 bereikt.

Wat leuk, je acteert weer. Vertel eens wat meer over je rol in Suriname.

‘Ik speel Nadia, het vriendinnetje van iemand die in de drugscène zit, en zij wil dat graag overnemen. Het is een personage dat ver van mij afstaat, dat maakte het extra leuk om te spelen. Ik hoorde twee weken voor het filmen dat ik de rol overnam, dus veel voorbereidingstijd had ik niet. Met een vriendin die een beetje Surinaams spreekt heb ik wat woordjes geoefend, en verder ben ik vanaf het moment dat ik in Suriname landde iedereen na gaan praten om zo veel mogelijk van het accent op te pikken.’

Was het niet wrang om deze rol van Imanuelle Grives over te nemen?

‘Nou nee, ik vind het vooral heel vervelend voor haar wat er is gebeurd. Ik denk altijd: voor alles is een reden. Er zal dus ook wel een reden zijn geweest voor de dingen die zij heeft gedaan; we kunnen daar niet zomaar over oordelen. Ik kon het vrij snel loslaten. Wel dacht ik: ik ben een heel ander type vrouw dan zij is, dus verwacht niet van mij wat zij tijdens haar auditie liet zien. Imanuelle is veel uitbundiger als actrice en heeft geen gêne. Zij gaat makkelijker uit de kleren, maar ik doe dat niet. Er zat een vrijscène in het script en ik heb meteen gezegd: ‘Ik ga niet in m’n nakie.’ Ik heb een puber op de middelbare school, ik wil niet dat hij daarmee gepest wordt.’

Smaakt deze acteerklus naar meer?

‘Mijn focus ligt nu op mijn bedrijf, maar ik vond het zeker leuk om te doen, dus ik zeg niet meteen ‘nee’ als er in de toekomst nog eens iets voorbijkomt. Wel heb ik gezegd dat ik alleen nog een rol aanneem als ik de tijd heb om me goed voor te bereiden. Ik had zo’n rol nog tien keer beter kunnen spelen als ik met een acteercoach aan de slag was gegaan en hulp had gekregen met het Surinaamse accent. Ik had tien jaar niet geacteerd, dan wil je natuurlijk niet afgaan. Uiteindelijk denk ik dat ik er goed mee ben weggekomen, maar ik ben perfectionistisch, dus zo onvoorbereid iets aannemen, wil ik niet meer.’

Kies je nu bewuster wat je wel en niet wilt doen in je leven?

‘Absoluut, dit jaar staat écht in het teken van ‘nee’ zeggen. Ik ben heel erg moe, dat merk ik aan mijn lichaam. Soms moet ik zoeken naar woorden en laatst legde ik de spinazie in een kast in plaats van de koelkast. Het afgelopen jaar heb ik te veel werk aangenomen. Daar heb ik veel van geleerd, maar ik moet nu echt dingen gaan afslaan, want dit kan zo niet verder. Het uitgeven van andermans boeken bijvoorbeeld, dat kost heel veel tijd en gaat ten koste van mijn eigen focus. Dit jaar wil ik me richten op drie pijlers, bijvoorbeeld Sex safe verder uitbouwen. Ik heb een boek over seksuele voorlichting en lesmateriaal gemaakt; nu zijn we een platform aan het opzetten waarop kinderen en ouders antwoord kunnen vinden op hun vragen. Verder wil ik mijn eigen voedingslijn Killerbody Food groot maken. En als ik veertig word, wil ik Killerbody 4.0 uitbrengen.’

Wat is je plan daarmee?

‘Ik wil een boek schrijven dat niet alleen gaat over voeding, maar ook over je hele mindset en hoe je je doelen bereikt. Ik wil er een autobiografisch stukje in verwerken, vertellen waar ik vandaan kom, wat ik heb meegemaakt en waar ik nu sta. En dan wil ik het land door en veertig shows geven in het theater. Ik moet wel opschieten, want over anderhalf jaar word ik al veertig.’