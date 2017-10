De vetste plekken in Miami waar je écht heen moet

Sterre Rademaker (22) studeert international hospitality management en werkt sinds een jaar in een boutique hotel in Miami. Ze weet precies waar de fijnste bars en hipste feestjes zijn en deelt in VIVA haar favoriete plekken.

Wat is er zo leuk aan Miami?

‘Het is hier altijd lekker weer en er is een prachtig uitgestrekt strand waar ik geregeld te vinden ben. Miami is veel groter dan de meeste mensen denken: het bestaat uit zo’n vierendertig verschillende wijken met elk hun eigen leuke, karakteristieke kenmerken.’

Wat is typisch Miami?

‘De stad staat vooral bekend om de superdure auto’s die er rondrijden en het hysterische nachtleven. Daarnaast is het heel multi-cultureel. Het heeft bijvoorbeeld veel Cubaanse invloeden; overal om je heen hoor je de Spaanse taal.’

In welke wijk woon je?

‘In South Beach, of zoals sommigen zeggen: SoBe. Ik heb een appartement op Collins Avenue, naast Ocean Drive. Met z’n typische pastelkleurige art deco-panden is Ocean Drive een van de boegbeelden van de stad. Het wordt ook vaak als decor gebruikt in series, zoals in Dexter en Miami vice. Het strand is mijn achtertuin. Lucky me!’

Waarom woon je daar?

‘SoBe is dicht bij mijn werk. Het is prijziger dan andere wijken, maar ik bespaar weer kosten doordat ik geen auto nodig heb. Gelukkig is alles op loopafstand, want parkeren in SoBe is duur en er zijn weinig parkeermogelijkheden.’

Wat is de place to be?

‘Wynwood is dé upcoming wijk in Miami. Elk straatje is hier versierd met professionele graffitikunst en het barst er van de goede restaurants en knusse cafés. Ik kom er heel vaak, de wijk heeft iets unieks en is niet te vergelijken met andere wijken. Er is amper toerisme, er komen bijna alleen maar locals.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Als ik niet hoef te werken, onderneem ik iets met vrienden. Ik hou zelf niet van grote clubs, maar ben altijd wel te strikken voor een avondje in de kroeg of bar. Mijn favoriete bar is The Broken Shaker, vanwege de geweldige cocktails. Als ik zin heb in iets chiquers, ga ik met mijn vrienden naar Area 31, een rooftopbar met prachtig uitzicht over downtown Miami.’

Park life

South Pointe Park ‘Dit puntje van SoBe is het perfecte toevluchtsoord om te genieten van de natuur en te relaxen. Vanaf het observatiedek heb je een waanzinnig uitzicht op de prachtige oceaan en de indrukwekkende skyline van Miami.’

Bars

Bodega Taqueria y Tequila ‘Achter in dit lokale tacobarretje zit een mooie bar verstopt. Perfect om na je taco nog een afzakkertje (of twee) te drinken.’ bodegasouthbeach.com

Streets

Espanola way ‘Een klein straatje met allemaal leuke restaurantjes. Van Mexicaans en Italiaans tot de lekkerste sushi.’

Etenswaardig

Lagniappe House ‘Dit restaurant in Wynwood is mijn absolute favoriet. Er is elke dag live jazzmuziek, je kunt zelf je kaasplankje samenstellen en de bier- en wijnkaart is enorm. Ik hou van eten en vooral van borrelen en daar leent de tuin van Lagniappe House zich perfect voor.’ lagniappehouse.com

Topshops

Topdrie Malls ‘Als je in Amerika bent, breng dan zeker een bezoek aan een grote shopping mall. In Florida is Dolphin Mall de grootste, Aventura Mall de meest luxe en Sawgrass Mills (de grootste retail mall van Amerika!) de beste plek om koopjes te scoren.’ shopdolphinmall.com, aventuramall.com, simon.com/mall/sawgrass-mills

Meer tips van Sterre? Check VIVA 41! De editie ligt van woensdag 11 t/m dinsdag 17 oktober in de winkel of kan je hieronder online bestellen.