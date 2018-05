Fedde le Grand: ‘Ik vind het best knap dat ik het al zo lang volhoud’

House-dj Fedde le Grand is Ambassadeur van de Vrijheid op 5 mei en komt binnenkort met een nieuwe track.

Waarom vind je het belangrijk om Ambassadeur van de Vrijheid te zijn?

‘In Nederland vinden we vrijheid zo vanzelfsprekend: we staan er totaal niet bij stil. Als wij een feestje willen vieren, dan doen we dat. Maar we vergeten soms dat we bevoorrecht zijn. Ik wil er daarom ook echt een feestje van maken op 5 mei. Ik heb zelf al vijftien jaar geen Bevrijdingsdag meer gevierd in Nederland, dus dan mag het ook wel een keer.’

Heb jij weleens het gevoel gehad dat je beperkt werd in je vrijheid?

‘Toen ik een show moest doen in China kon ik niet op Instagram en Facebook. Ik had me niet gerealiseerd dat de censuur daar zo heftig was. Dat zette me wel aan het denken. Ik heb ook weleens shows gedaan in landen waar je in de dj-booth niet mag drinken omdat je een voorbeeldfunctie hebt. Of waar vrij dansen als seksueel aanstootgevend wordt gezien en strafbaar is. Dat vind ik zo bizar.’

Wat staat er na Bevrijdingsdag op de planning?

‘Tot en met september ben ik non-stop aan het reizen en optreden. Ik ga naar Zuid-Amerika voor twee Sensations in Mexico en ik doe shows in Bolivia en Philadelphia. Daarna ga ik toeren door Europa en ben ik even terug in Nederland voor onder andere The Flying Dutch, Tomorrowland en Mysteryland. Mijn nieuwe track Flex komt op 14 mei uit. Het is een samenwerking met General Levy, een oude jungle-artiest die groot is in de UK.’

Als je kijkt naar je carrière van de afgelopen twaalf jaar, waar ben je dan het trotst op?

‘Dat ik nog steeds volop aanwezig ben. House is een klein genre, dat kan het soms lastig maken. Ik vind het best knap dat ik het al zo lang volhoud. Ik kan me ook niet indenken dat ik stop met muziek maken. Dat zou ik echt mijn hele leven kunnen blijven doen. Natuurlijk zal ik ooit met pensioen gaan, maar ik vind muziek maken veel te leuk. Al denk ik wel dat ik over vijf jaar stop met optreden. Ik ben het reizen ook wel een keertje zat.’

Beeld: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte