Fleur Meijer: ‘Apple vooraan in de strijd tegen smartphoneverslaving’

VIVA-journalist Fleur Meijer (37) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

Ik lag op de bank door mijn iPhone te ploegen. Ik lag daar al een tijdje. Onderwijl marineerde ik in cynisch zelfmedelijden. De reden daarvan zal ik, om niet in de zoveelste koddig bedoelde kroniek der mislukking te vervallen, even in wat steekwoorden samenvatten. Eerste kickboksles. Zenuwachtig. Iedereen hartstikke lief. Beetje schoppen, beetje slaan. Goh, wat leuk dit. Wel beetje kapot. Nog één schop dan. Languit op de grond. Auw kut, auw kut. ‘Ik hoorde iets knappen!’ ‘Ja sorry lieverd dat is een zweepslag.’ Krukken. Twee tot acht weken. Tot zover.

Enfin, ik lag daar dus, verdiept in een of ander verheffend artikel op BoredPanda (1400 lifehacks met gebruik van magnetron, wattenstaafjes, een roestige spijker en een schurftige zwerfhond) tot er een melding verscheen. ‘Wekelijks rapport beschikbaar. Uw schermtijd was vorige week twee uur en twaalf minuten.’

Een wekelijks rapport? Ik kon me niet herinneren dat ik daar ooit om had gevraagd. Ik vraag sowieso zelden iets aan Apple. Iets waar Apple, en Siri in het bijzonder, zich overigens maar moeilijk bij neer lijkt te leggen. Zo riep ze laatst ineens, terwijl ik vredig met de Kameel aan de borrel zat: ‘Ik wil je wel helpen, maar Albert Heijn heeft dat nog niet met me geconfigureerd.’ Verbijsterd keek ik naar het scherm, want je wilt dan toch weten wat er is misgegaan in de configuratie tussen Siri en Albert Heijn. ‘Hij zit in een Albert Heijn vanille taser in een hoekje’, las ik. Nou ja, dan begrijp ik Albert Heijn wel. Ik zou Siri ook niet per se op de hoogte stellen als ik een vanille taser in een hoekje had liggen.

Maar ja, zo is Apple. Altijd begaan met hun klanten, tot aan hun geestelijk welzijn aan toe. Zo bleek uit mijn (gratis!) wekelijks rapport dat ik deze week maar liefst twíntig procent meer schermtijd had ten opzichte van vorige week. En die goeie ouwe iPhone had dat speciaal voor mij bijgehouden in kloeke staafdiagrammen: per dag, per categorie, per app: álles. Zo had ik de afgelopen week mijn telefoon gemiddeld 59 keer per dag opgepakt, vooral op woensdag en donderdag! Potverdrie zeg. Gelukkig had Apple daar verder geen oordeel over, althans, ik zag geen staafdiagram in die categorie. Wel las ik, toen ik de kwestie googelde, dat Apple deze functie heeft geïntroduceerd om ‘inzicht in je gebruik te geven en smartphoneverslaving tegen te gaan’.

Het raakte me. Apple vooraan in de strijd tegen smartphoneverslaving: dat is toch iets moois. Misschien nog wel mooier dan Facebook dat mijn privacy ten diepste respecteert, Coca Cola en McDonald’s die sportprogramma’s voor kinderen sponsoren in de strijd tegen child’s obesity, en Mars die zich met hart en ziel inzet voor gezondere schoolkantines. Want hoe heerlijk is het dat Apple mij nu de mogelijkheid biedt om ‘apparaatvrije tijd’ en ‘applimieten’ in te stellen! Dan ben ik gewoon weer zélf verantwoordelijk voor al mijn verslavingen. Nee, het is dat ik al een zweepslag heb, anders zou ik ’m mezelf nú geven.

