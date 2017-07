Fleurs column: ‘Christus is natuurlijk een carb lover; anders ga je geen broden lopen vermenigvuldigen’

‘Vaticaan bevestigt: het lichaam van Christus bevat gluten.’ Dát zijn nog eens krantenkoppen waar ik wat mee kan. Het ging om de paus die lucht had gekregen van de online handel in, jawel, glutenvrije hosties. Dit nieuwsfeit alleen al is voor mij genoeg om er weer uren tegenaan te kunnen, maar er was meer.

Paus Franciscus vond in de opmars van de glutenvrije hostie reden om een alarmerende brief aan zijn bisschoppen te schrijven. De boodschap: hij wil niet hebben dat ze ooit nog uitgedeeld worden, die glutenvrije hosties. ‘Brood zonder gluten staat niet gelijk aan de belichaming van Jezus,’ aldus de paus. Waar je inderdaad uit kunt concluderen dat het lichaam van Christus gluten bevat. Duidelijke taal. En toch vertrouw ik de zaak niet.

Kijk, dat Christus een echte carb lover is, lijkt me evident. Anders ga je natuurlijk geen broden lopen vermenigvuldigen, laat staan dat je brood ook nog hoofdbestanddeel laat zijn van je laatste avondmaal. Maar er schuilt ook iets anders achter: de paus heeft nu eindelijk door wat iedereen al veel langer doorheeft. Voeding is dé nieuwe religie. En bij de katholieken moet vooral de glutenvrije verlosser hard hebben toegeslagen, anders is er niet ineens een welwillende markt voor de glutenvrije hostie. Hij moet verontrustende berichten hebben gekregen, die arme paus Franciscus.

Christus is natuurlijk een carb lover; anders ga je geen broden lopen vermenigvuldigen

Ik zie zo’n kardinaal al met gevouwen knuistjes aan zijn met goud ingelegde bureau staan. “Het is een absolute verschrikking wat ik hoor, uwe Heiligheid. Ze lezen tegenwoordig liever ‘Broodbuik’ dan de bijbel! Ik zweer op Johannes Paulus dat ik dit niet verzin! En als ze niet lezen over gluten, dan praten ze wel over gluten! Zonder Jezus’ naam ook maar één keer te noemen! Uwe Heiligheid, ze zeggen tegenwoordig dat brood de duivel is! Brood! Het lichaam van Jezus komt ineens van de duivel, kunt u het geloven?

O Aardsvader, de valse profetiën zijn niet meer te tellen! Ze vragen zich af of de mens voorbestemd is tot het eten van graan! Het niet-eten van gluten is waartoe ze op aarde zijn! We moeten iets doen!”

Dat komt natuurlijk wel even binnen bij zo’n paus. En die zet dan meteen een uitnodiging klaar in Outlook om te brainen met zijn bisdommen. Hoe wat redelijkheid in de glutenvrije bekeerlingen te schoppen? Dus kwam er een brief. Een erg slimme, manipulatieve brief.

De paus zegt bijvoorbeeld níét expliciet dat hij iets heeft tegen een glutenvrij bestaan. Alleen: zonder gluten kom je niet tot Jezus, want Zijn lichaam bevat nou eenmaal gluten. Ja, heel jammer. Die zul je toch echt tot je moeten nemen als je jezelf een katholiek wil noemen.

En dan denkt een goede glutenvrije katholiek natuurlijk al snel: nou, inderdaad, paus. Nu je het zo zegt. Die ene hostie. En ja, jeetje, Jezus at eigenlijk wel héél graag gluten hè? Jezus deelde en vermenigvuldigde zelfs gluten. Als gluten voor Jezus zo belangrijk zijn, waarom heb ik me dan van gluten afgekeerd?

Wat een schitterende, subtiel uitgevoerde machtsvertoning. Het is dat ik al gluten eet, anders zou ik bijna gaan geloven.

VIVA-journalist Fleur Meijer (35) schrijft over haar dagelijkse strubbelingen. Elke week lees je Fleurs column in VIVA.

Lees meer columns van Fleur:

Jazz

Weemoed

Schnapps und tabletten

Freelancen

Beautybloggers

Rauw

Logeren

Koken

WC

Arbeid

Roest

Leuk

Molenplas

Gilles de la courgettesoep

Dronken