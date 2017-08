Fleurs column: ‘Concentreer je nou gewoon en tik die dingen even af. Letterlijk, ja’

‘Schoonheid, liefde van mijn leven, daar ís ie weer! Gaan we stoeien? O, we gaan rollen. Ah, we gaan toch stoeien! Mafkat. Ah, jij ook hier! Zo vroeg? Alweer? Ik had het tegen Amy, ja. Oké, goedemorgen, Fleur! Fijn dat jij er ook bent, Fleur! Ja hoor, jij bent de tweede liefde van mijn leven. En ook een mafkat, trouwens. Het is zes uur ‘s ochtends, ja. Nou en? Wat maakt het nou uit dat ik vandaag vrij ben?

Nee, ik ga niet terug naar bed. Ik hou van de ochtend. Kan ik jou tenminste een beetje in de gaten houden met die deadlines van je. Serieus? Zit je hier al een uur? Te procrastineren zeker, ik ken jouw soort. Há, dacht ik het niet! Facebook. Tikt dat lekker, met Facebook aan? Nee, hè? Dus wat doen we: we zetten Facebook… Precies. Goed zo.

Hup, lekker tikken jij. Ik sleep je er wel doorheen. Doe maar schrijven. Over twee dagen zit je in Noorwegen. Op je cruise. Met je persreis. Dat doet maar, hè Amy?

Nou, schiet op, van mij zul je geen last hebben. Ik ben er niet. Helemaal niet. Concentreer je nou gewoon en tik die dingen even af. Letterlijk, ja. Hoeveel moet je nog? Dan mag je wel helemáál opschieten. Heb je geen planning? Todo-lijst? Haha, ja, sorry. Doe het maar op je eigen manier dan. Wat dat ook moge zijn.

Goed, koffie. Ja, ik ga koffie zetten. Amy, ga je mee koffie zetten? Hoezo: ‘Ik zet hard koffie’. Hier, ik doe het muisstil! Heb je ooit een percolator lawaai horen maken? Dat apparaat van jou, nee díe is lekker.

Wat doe je nou weer? Nee. Weet je? Ik ga ’m gewoon van je afpakken. Hier. Geef op.

Hier. Fleur, geef die telefoon aan mij. Goed zo. Weet je wat jij bent? Wacht, ik ga je nu een stripje appen. Over een eekhoorn, daar lijk jij sprekend op.

O ja, vooruit. Maar daarna geef je ’m weer terug. Ik probeer je alleen maar te helpen. Heb je ’m?

‘Squirrel! Squirrel!’ Zo ben jij dus ook. Maar écht. Altijd afgeleid. Overal eekhoorns. Oké, en nu werken jij. Telefoon hier, Facebook uit. Ik ben er niet meer. Mij hoor je niet.

Nou ja: ik mag toch wel even de vaatwasser uitruimen? Iémand moet het toch doen hier in huis? Ik gooi niet met bestek! Heel zachtjes, oké. Hier, hoor je deze vork? Kijk eens hoe zachtjes ik deze vork neerleg? In het juiste vakje ja, tjongejonge. Squirrel! Doe jij nou maar tikken.

Wat nu weer? Ik stamp helemáál niet! Voorbijlopen met een wasmand, ja, is dat stampen tegenwoordig? Zware tred? Doe normaal, ik loop op veren! Echt hè: squirrel! Nou já! Ik probeer je hier te helpen, te stimuleren, aan te moedigen én ondertussen het huishouden te runnen, en dan ben ik hier de méga-eekhoorn?

Ik vind het allemaal goed. Tik jij lekker een stukje over een mega-eekhoorn.

Kom Amy, wij gaan lekker de was doen. Squirrel!’

VIVA-journalist Fleur Meijer (35) schrijft over haar dagelijkse strubbelingen. Elke week lees je Fleurs column in VIVA.

