Erika Bodor: ‘Ik verdien nu meer dan ik ooit deed in loondienst’

View this post on Instagram

Ken je dat moment nog dat je bij de KVK vandaan komt, helemaal euforisch want je bent nu ONDERNEMER! 😎⠀ ⠀ Dikke 🖕 naar die zak van een manager bij je oude baan. Vanaf nu ben je EIGEN BAAS. 'Unstoppable' van Sia staat dagelijks op repeat! ⠀ ⠀ Vol energie maak je een mooie website, je Facebook pagina schittert op de tijdlijn van jouw FB vrienden en ook op Instagram weten ze het: jij bent ONDERNEMER. ⠀ ⠀ De felicitaties en enthousiaste berichtjes stromen binnen en je denkt MOOI! Nu weet iedereen wat ik doe, dus laat die klanten maar komen 🤩⠀ ⠀ Je post nog een tijdje wat inspirerende en waardevolle content maar de telefoon staat nog niet echt roodgloeiend en hoevaak je ook jouw inbox refresht…⠀ ⠀ Crickets! Het blijft stil. 😕⠀ ⠀ Je wordt er een beetje onzeker van, de enthousiasme waarmee je begon, zakt richting het nulpunt, net als je bankrekening.⠀ ⠀ Je vraagt je af, hoe doen andere ondernemers dit? Waarom lijken zij wel makkelijk klanten te krijgen en lukt het bij jou niet? Herkenbaar?⠀ ⠀ De online wereld is kleiner en competitiever dan ooit! Je redt het tegenwoordig niet meer alleen met inspirerende content. Je hebt een goed plan nodig en je moet in de huid van jouw ideale klant kunnen kruipen. ⠀ ⠀ Je moet jezelf op de juiste manier kunnen presenteren en verkopen en daar heb je de juiste kennis en skills voor nodig.⠀ ⠀ Daarnaast heb je een ijzersterke mindset, een flinke dosis zelfvertrouwen en wellicht hier en daar een schop onder je kont nodig om door te zetten.⠀ ⠀ Als je dan ook nog eens werkt aan je money mindset en je weet hoe je de Wet van de Aantrekkingskracht kunt inzetten om klanten letterlijk als bijen op honing op je af te laten komen… 🍯⠀ ⠀ DAN wordt ondernemen pas echt leuk! 🥳⠀ ⠀ En laat dit nou het complete pakket zijn dat je krijgt in de Business Kickstart Academy!⠀ ⠀ Na die 8 weken met mij, ga jij straks als een 🚀 en staat Sia weer op repeat!⠀ ⠀ 💰En alsof dat nog niet genoeg is… krijg je er ook nog 3 hele VETTE bonussen bij en EUR 200,- korting. ALS je je aanmeldt vóór vanavond 24:00 uur. 💰⠀ ⠀ Gaan we dit doen samen? 😍 ⠀ ⠀ LINK IN BIO @iam.erikabodor voor meer info!