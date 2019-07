Géza schrijft: ‘Willen mensen straks nog wel naar buiten als de virtuele wereld veel leuker lijkt te zijn?’

Géza Weisz (32) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

Met een groot geweer loop ik door een oude fabriekshal. De een na de andere zombie komt op me afgestormd. Als een gek probeer ik deze griezelige gestaltes in het hoofd te raken. Met mijn rechterhand haal ik de trekker over terwijl ik met mijn linkerhand het magazijn herlaad. Vanuit mijn rug krijg ik dekking van mijn vriend Paul: ‘pas op links’ en ‘achter je’ schreeuwt hij naar me. De monsters worden steeds groter en gevaarlijker. Ze komen nu uit alle hoeken en gaten geklommen en ik blijf maar om me heen schieten tot er plotseling ‘Game over’ voor mijn ogen verschijnt. Bezweet trek ik de virtualreality-bril van mijn hoofd en uitgeblust kijk ik mijn teamgenoten aan. Iedereen heeft dezelfde opgewonden blik: we hebben zojuist een kijkje in de toekomst gekregen.

De seks in deze virtuele wereld is vele malen intenser dan die in het dagelijkse leven.

In de aflevering Striking vipers van de futuristische Netflix-serie Black mirror zien we twee studievrienden die nachtenlang een vechtspel op de computer tegen elkaar spelen. Jaren later – het zijn inmiddels volwassen mannen – doen ze hetzelfde spel, maar nu met een VR-chip op hun hoofd. Wanneer ze de levensechte boksring instappen – met de lichamen van een fictief mannelijk en vrouwelijk personage – besluiten ze niet met elkaar op de vuist te gaan, maar hartstochtelijk de liefde te bedrijven. De seks in deze virtuele wereld is vele malen intenser dan die in het dagelijkse leven. Ze raken verslaafd aan de virtuele seks en aan elkaar. Het is een interessante, maar ook verontrustende aflevering.

Technologische ontwikkelingen zijn te gek – ook ik sta met mijn neus vooraan bij de nieuwste Apple-lancering – maar waar houdt het op?

De mens lijkt weinig discipline te kennen wanneer het om artificiële prikkels gaat; overal en altijd verschijnen smartphones om ons te vermaken. Een momentje ouderwets vervelen is er niet meer bij, terwijl onderzoek juist aantoont dat verveling de bakermat vormt voor onze fantasie en creativiteit. Technologische ontwikkelingen zijn te gek – ook ik sta met mijn neus vooraan bij de nieuwste Apple-lancering – maar waar houdt het op? Hoe gaat het leven er straks uitzien? Zullen mensen überhaupt nog naar buiten willen als de virtuele wereld veel leuker, mooier, geiler en spannender lijkt te zijn? Ik hoop dat het niet zo’n vaart loopt en dat mijn kinderen in de toekomst nog gewoon buiten spelen, terwijl papa en mama thuis een broertje of een zusje aan het maken zijn, zonder hun VR-bril op te hebben.

