Gitta de Ridder: ‘Ik vind het raar dat mensen ervanuit gaan dat muziek over de muzikant zelf gaat’

De Nederlandse singer-songwriter Gitta de Ridder brengt binnenkort een album uit.

Foto: Nol Havens

Wat voor soort nummers staan er op dit album?

‘Ik zou het in het hoekje moderne folk zetten, maar dan met wat poppy en melancholische nummers ertussen. Ik haalde vooral inspiratie uit mijn scheiding; je gaat dan door allerlei fases. Het nummer All is love heb ik geschreven als huwelijkscadeau voor mijn zus. Dat was dubbel: zij gingen trouwen, terwijl ik net gescheiden was. Maar niet alle nummers zijn autobiografisch. Ik vind het raar dat mensen ervanuit gaan dat muziek over de muzikant zelf gaat. Bij een roman wordt nooit gedacht dat het verhaal op het leven van de auteur is gebaseerd.’

Waar haal je nog meer inspiratie vandaan?

‘De seizoenen. Op dit album neem ik de luisteraar mee van de lente naar de winter, en de emoties die daarbij horen. Voor mij staat de lente symbool voor een nieuw begin, de zomer voor de bloei van het leven en de liefde, bij de herfst hoort verandering en in de winter is er tijd voor reflectie.’

Je woont al tien jaar in Londen. Waarom?

‘Tijdens een uitwisselingsproject voor mijn studie werd ik verliefd. Niet veel later verhuisde ik naar Londen. Deels voor de liefde, maar ook om mijn Engels te verbeteren en mijn weg te vinden in de Britse muziekindustrie.’

Je gaat op tournee. Kom je ook naar Nederland?

‘Zeker weten. Samen met mijn nieuwe vriend heb ik een busje gekocht waarmee we de komende maanden door Europa reizen. Hij wilde al heel lang een roadtrip maken en ik wilde op tournee, dus we hebben onze wensen samengevoegd. Vanaf volgende week begint officieel ons nieuwe bestaan: leven vanuit een busje. Spannend, maar ik heb er onwijs veel zin in.’

