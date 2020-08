Er ligt een gloednieuwe VIVA 32 in de winkel!

De zomer kruipt langzaam voorbij. Dan is het slecht weer, dan komt er een hittegolf aan. Dan is het opeens alweer september. Hoe geniet je van dit zonnige seizoen, zonder op vakantie te gaan, te midden van een pandemie? Waar haal je nieuwe inspiratie vandaan, al is het maar voor even? In de nieuwe VIVA 32 spreken we met zes adrenaline junkies: vrouwen die leven voor de kick.

Mara, Jessica, Silvia, Martine, Grietje en Wendy voelen zich op hun best als adrenaline door hun lijf giert. Of het nu gaat om windsurfen of om paragliden, de manier waarop deze zes durfvogels hun rush beschrijven geeft ook de lezer een kleine kick. Ook al ben je zelf niet avontuurlijk ingesteld, het lezen van hun verhalen is sowieso al inspirerend.

Weet wie je date

Nog iets dat opwinding geeft: de uitgebreide liefdeshoroscoop op bladzijde 40. Hierin hebben we de rollen voor één keer omgedraaid. Dit keer gaat het niet zozeer om je eigen sterrenbeeld, maar om het sterrenbeeld dat het best bij jou past. Bij wie vlamt het in bed en bij wie juist niet? We verklappen alvast: Kreeften kunnen het best onder de lakens kruipen met andere watertekens, zoals Schorpioenen en Vissen. De combinatie met een Steenbok daarentegen voorspelt minder veel goeds…

Nicolaas Veul

Met zijn grote onderzoekende ogen, zijn ontwapende glimlach en de intelligente vragen die hij stelt… Film- en televisiemaker Nicolaas Veul kruipt in bed met VIVA’s Tatum en brengt wat reuring tussen de lakens. Wat maakt hem nou zo’n briljant televisiemaker? ‘Als jij dat zegt, denk ik alleen maar: oh ja? Ik ben heel kritisch. Maar ik denk wel dat ik me er – bij alles wat ik doe – volledig op stort.’

Dit en nog veel meer inspirerende verhalen en columns in de nieuwste VIVA 32. Deze editie kun je hier los bestellen, dan hoef je zelf niet naar de winkel.