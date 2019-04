Go green: 3x not guilty pleasures

Heerlijk eten waar je je ook hélemaal niet schuldig over hoeft te voelen achteraf. Bij deze drie hippe bistro’s kan je terecht voor een gezonde hap.

1. Seizoenswerker

Dit restaurant in Noord is bekend bij Rotterdammers die houden van good food. Ze hebben veel opties voor mensen die geen vlees of vis eten of die willen minderen. Bij Bertmans doen ze aan pure, seizoensgebonden gerechten, vandaar dat de kaart vier keer per jaar verandert. Er is ook een vestiging in het centrum.

bertmans.nl

2. Happy happen

Bij deze ontbijtbar en lunchroom in Eindhoven serveren ze verse salades en natuurlijke sapjes. The Happiness Café claimt zelfs een sapje te hebben dat hét geneesmiddel is na een wild avondje stappen. Bijtanken dus, ook op het zonnige terras.

thehappinesscafe.nl

3. Insta-waardig

Alle gerechten op de kaart zijn gezond en lenen zich perfect voor een food porn-kiekje. Of je nou carnivoor bent of veganist, iedereen kan terecht bij Healthybelly in een van de gezelligste straten van de Amsterdamse Jordaan. Je koopt er ook leuke hebbedingen.

healthybelly.nl

Dit artikel komt uit VIVA 17-2019. Deze editie ligt nog tot 30 april in de winkel of bestel je hier online.