Een goed begin: Ontbijtwrap met spinazie, feta en zon- gedroogde tomaatjes

Voor vroege vogels én lange slapers: met deze verrukkelijke ontbijtjes leg je een fantastische bodem voor de rest van de dag.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Ellen van Gool |Foto’s: Irmy Coeckelbergs

Ontbijtwrap met spinazie, feta en zongedroogde tomaatjes

Dit heb je nodig voor 1 persoon

1 ei • 2 el melk • 3 zongedroogde tomaatjes • 1 (volkoren)tortilla • 20 g babyspinazie • 20 g feta

Klop het ei in een kommetje los met een vork. Voeg wat peper en zout en de melk toe. Bak een omelet in een pan op middelhoog vuur. Dit gaat enorm snel, let dus goed op! Snijd de zongedroogde tomaatjes in fijne stukjes. Leg de tortilla op een snijplank of bord en schuif de omelet erop. Verdeel hierover de spinazie en de zongedroogde tomaatjes, en verkruimel de feta er overheen. Rol de tortilla op en snijd doormidden. Eet hem meteen of neem ’m in een broodtrommel mee voor later.

Bodempje leggen

Of het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, daarover verschillen de meningen. Dat het een feestje kan zijn, bewijst Ellen van Gool. The queen of breakfast heeft maar liefst 60 ontbijtrecepten samengebundeld voor een heerlijke – en stevige – bodem. Smullen!

The Breakfast Club door Ellen van Gool (Lannoo € 19,99)

Dit recept is afkomstig uit VIVA 41-2018. Deze editie ligt t/m 16 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.