Gregory Sedoc: ‘Ik heb heel veel haatreacties gekregen’

Hij viel op in Expeditie Robinson door zijn relaxte attitude én door zijn kookkunsten. Maar populair werd hordeloper Gregory Sedoc (37) er niet door. ‘Ik kwam daar niet om vrienden te maken, ik wilde winnen.’

Tekst: Jill Waas | Foto: Rachel Schraven

Je schopte het tot de finale van Expeditie Robinson. Wat was je tactiek om als sterke sportman niet meteen weggestemd te worden?

‘Ik heb vooraf heel veel met Shelly Sterk gepraat, die vorig jaar meedeed. Zij zei: ‘Greg, zorg dat je van waarde bent voor je team, maar dat je niet laat zien dat je te sterk bent want dan vlieg je er zo uit.’ Aan het begin van de proeven was ik dan ook helemaal niet goed, maar ik deed ook niet echt mijn best. Ze adviseerde me verder om meteen een bondje te sluiten. Dat heb ik de hele expeditie gehad met Stijn (Fransen). En eigenlijk ook wel met Steven (Brunswijk). Shelly is zo’n schat, de hele taxirit voordat ik mijn telefoon moest inleveren, heeft ze me nog tips gegeven.’

Je was flink geïrriteerd over een domme montage, vertelde je achteraf.

‘We hadden een proef waarin we water moesten meenemen in een koker met twee open zijkanten. In de montage lijkt het net of ik niet doorhad dat er gaten in zaten. Onzin natuurlijk, want je krijgt vooraf een uur uitleg en daarna kun je ook nog even oefenen. Anderen hielden ‘m onder hun kin, maar als sporter weet ik dat dit gevaarlijk kan zijn als je valt. Ik dacht: ik verlies liever die proef dan dat ik naar huis moet omdat ik een koker door mijn kaak heb. Het is gewoon ongelukkig gemonteerd.’

Hebben ze je anders neergezet dan je werkelijk bent?

‘Laat ik het zo zeggen: ik heb een spel gespeeld. Dit is niet hoe ik in werkelijkheid ben, helemaal niet. Ik deed mee om dat spel te winnen. En als ik dan achteraf Loiza (Lamers) en Nienke (Plas) bij Eilandpraat hoor zeggen dat ik gemeen was, denk ik: dat hoort toch bij Expeditie Robinson? In het echte leven ben ik zeker niet zo sneaky, maar ik kwam daar niet om vrienden te maken, ik wilde winnen. En dan gaan we achteraf wel weer gezellig met elkaar doen. Met Jody (Bernal) en Steven heb ik bijvoorbeeld nog steeds een heel leuk contact. Vroeger was dat ook zo als ik tegen mijn tegenstanders liep. In het echte leven waren dat heel goed vrienden, maar niet tijdens de wedstrijd, dan wilde ik ze gewoon verslaan.’

Baalde niet enorm dat je net niet won?

‘Totaal niet. De finale halen, was al het ultieme. Of ik die won, maakte niet meer uit. Nou ja, voor de geldprijs was het misschien leuk geweest, maar die titel kon me toen al niets meer schelen.’

Hoe zat het met de heimwee naar huis?

‘Die viel wel mee. Wat ik vooral moeilijk vond, is dat ik niet wist hoe het met mijn vrouw en zoontje van bijna drie ging. Toen ik eenmaal die brief kreeg waarin stond dat alles thuis goed ging, gaf me dat zo veel kracht dat ik dacht: nu ga ik nog even vol gas geven.’

Wat vond je wel het zwaarste op dat eiland?

‘Toch wel het mentale gedeelte: door de verveling ga je continu nadenken en kom je jezelf heel erg tegen. Ik ging bedenken wat ik anders wilde doen in mijn leven, wat ik met mijn toekomst wil. Thuis denk je ook wel na, maar dan ga je nooit zo diep. Op werkvlak besefte ik dat ik dichter bij mezelf wil blijven, bijvoorbeeld door meer loopscholing te gaan geven. Ik ben een horecaman, heb de hotelschool gedaan en ook een koksopleiding, ook dáár wil ik meer mee gaan doen.’