Groningen: dít maakt de stad zo leuk

Bo van Bommel (36) kreeg begin dit jaar een nieuwe job als hoofd Marketing & Publiciteit bij het Noord Nederlands Toneel in Groningen. En dus verruilde ze Amsterdam voor deze parel in het noorden. Dit kun je volgens haar doen in Grunn.

Wat maakt Groningen zo leuk?

‘Het is een mooie stad met een gezellig centrum en veel historische gebouwen. Het bijzondere aan Groningen is dat het aan de ene kant echt voelt als een stad, maar tegelijkertijd sta je zó tussen de groene weilanden van het Groningse platteland. Er zijn ook veel internationale studenten en expats in de stad, dat maakt het erg interessant.’

Wat is nou typisch Groningen?

‘Eierballen! Dat is de regionale snack, een soort kroket van ei, haha. In mijn eerste week hier kwam ik al met deze geweldige uitvinding in aanraking, want elke donderdag hebben we een eierbaldag op het werk. Naast de eierbal is het beeld van de nuchtere noordeling ook typerend voor Groningen. Ze spreken hier bijvoorbeeld niet in superlatieven. Als een Groninger iets waardeert, zegt hij: ‘Het kon minder’. Daar steek ik met mijn westerse ‘O, wat super, helemaal geweldig!’ wat extreem bij af. Verder zijn Groningers, als ze je in hun hart hebben gesloten, heel hartelijk en aardig. Ik heb me hier vanaf mijn eerste dag ontzettend welkom gevoeld.’

In welke wijk woon je?

‘Eerst woonde ik midden in de stad achter de Der Aa-kerk, maar inmiddels woon ik in een boerderij op dertig minuten rijden van de stad. Deze streek ligt op het randje van het Westerkwartier en met de weilanden en vergezichten is het er prachtig.’

Wat is de place to be?

‘MF RAW natuurlijk! Machinefabriek RAW is het theaterhuis van het Noord Nederlands Toneel en van dansgezelschap Club Guy & Roni. Elke vrijdag gooien we onze deuren open en laten de stad binnen. Er is een bar, restaurant en podium, en soms zijn er open repetities. Elke week is er een ander cultureel programma.’

Wat doe je in je vrije tijd?

‘Ik bezoek graag voorstellingen, maar geniet ook onwijs van het buitenleven. Ik hou van tuinieren en loop graag met mijn hond langs de weilanden. En ik vind het heerlijk om mijn konijnen los te laten op het erf van de boerderij.’

Zeker doen

Het Groninger Museum ‘Dit museum heeft niet voor niets landelijke bekendheid. Het gebouw zelf is al een bezoek waard.’ Groningermuseum.nl

Let’s go outside

Het Westerkwartier ‘Heel leuk om door dit gevarieerde landschap met kronkelende wegen en meanderende stroompjes te fietsen. Tip: neem cash mee, want je komt langs allerlei leuke boerderijwinkels waar je meteen boodschappen als kaas, aardappelen en eieren kunt halen.’

Let’s eat

De Soepwinkel ‘Soepliefhebbers opgelet! In het centrum van Groningen zit een leuke hotspot voor jullie. Klein, knus en op het menu staan soepjes die smaken alsof je ze thuis zelf hebt staan maken.’ Desoepwinkel.com

Topshops

De Stadsakker ‘Duizend keer leuker dan een ‘normaal’ tuincentrum. Sinds mijn 23e heb ik een volkstuin en in De Stadsakker voel ik me als een kind in een snoepwinkel. Ik wil alles hebben, zoals de biologische zaden van De Bolster.’ Stadsakker.nl

