Happen maar: Dit zijn de drie leukste foodhallen

Foodhallen zijn geweldig om één hele goede reden: er is voor ieder wat wils. En dat geldt voor zowel de drinks als de bites.

Fenix food factory

Een Rotterdamse foodhall in een oude, ruige havenloods tegenover het bekende Hotel New York. Het is een plek om zes dagen per week je (biologische) boodschappen in te slaan, nieuwe smaken te ontdekken en te leren hoe producten worden gemaakt.

fenixfoodfactory.nl

Minglemush

De hal is gevestigd naast de Haagse campus van de Universiteit Leiden en bestaat uit vijftien foodstands met eten, drie bars, terrassen, arcadespellen en een bibliotheek. Je maakt er een culinaire reis rond de aardbol; van stoofschotels van de Tajine Fabriek tot een Hawaiiaanse pokébowl van The Poké Bar. Werelds!

minglemush.nl

FoodDock

Dat een hippe foodhall niet alleen iets randstedelijks is, bewijst FoodDock in Deventer. In de bijna honderd jaar oude Zwarte Silo op het Havenkwartier vindt elke dag een minifoodfestival plaats. Met lekkers van Thaise curry tot Indonesische saté, wereldse tapas en sushi. ’s Zomers kun je je vingers aflikken op het drijvende buitenterras.

fooddock.nl

