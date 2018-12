Happy les: zo wordt geluk heel gewoon

Je kent ze wel, die types die altijd een stralend humeur hebben. En dan zijn ze niet eens steenrijk, getrouwd met Ryan Gosling of in het bezit van een elastieken yogalijf. Wat is hun geheim? En: mogen wij daar ook wat van?

Tekst: Iris Vandemoortele | Illustraties: Levi Jacobs

Feit: iedereen heeft een soort standaard gevoelstemperatuur. Bij sommigen is het altijd een wolkeloze 25 graden, bij anderen een doorsnee 11 of mismoedige 5 graden. Wat er ook gebeurt om het cijfer op te krikken – een fantastische carrièremove, een droomvakantie met palmbomen, een allesbehalve lullige prijs in de postcodeloterij – na een tijdje schiet de thermostaat weer naar de individuele norm. Een norm die het gevolg is van genetische bagage en persoonlijkheid. Het is niet eenvoudig daar iets aan te veranderen. Maar er is ook goed nieuws. Geluk heeft niet alleen te maken met emoties. Mensen die gelukkig zijn, houden er vaak bepaalde denkpatronen en gewoonten op na. En anders dan emoties zijn die wel gedeeltelijk aan te leren. Nee, een zwartkijkende droeftoeter wordt nooit een extatische feestneus. Maar een beetje de kunst afkijken bij blije figuren kan wonderen doen. Daarom: tien dingen die we van gelukkige mensen kunnen leren.

Mix lanterfanten met bikkelen

Er zijn dingen die altijd lekker voelen. Met je voeten op de verwarming Harry Potter herlezen. Jezelf in een bad vol schuim een enorme voorgevel geven. Met je beste vriendin een fles pinot grigio leegdrinken en roddels analyseren. Maar als je je hele leven badderend, zuipend en roddelend doorbrengt, ben je waarschijnlijk niet gelukkig. De meesten van ons voelen zich goed bij een beetje doelgericht bezig zijn. Gelukkige mensen lassen op z’n tijd daarnaast nutteloze, aangename bezigheden in. En daar voelen ze zich niet schuldig over, omdat ze, als het moet, weer de schouders eronder zetten en naar een doel toewerken. Het bevredigende einddoel – die promotie of een tiptop huis – maakt het bikkelen de moeite waard.

Zeg ja tegen het onbekende

Amerikaanse psychologen concludeerden dat nieuwsgierige mensen meer bevrediging uit het leven halen. Het vreemde is dat nieuwsgierigheid aanvankelijk niet voor een geluksgevoel zorgt. Stel: je bent benieuwd naar een net geopende bar. Ga je erheen, dan heb je kans dat het tegenvalt. Misschien is het bier lauw en het personeel nuffig, of komen er alleen achttienjarige supermodellen. En wat moet je áán naar die nieuwe tent? Allemaal gedachten die maken dat je je ongemakkelijk voelt. Het is veel eenvoudiger om naar je stamkroeg te gaan, waar het altijd retegezellig is en de barman het helemaal niet erg vindt als je straalbezopen ‘Long Island iced tea’ niet kunt uitspreken. Je moet ook zeker dingen blijven doen waarvan je weet dat je er blij van wordt. Maar af en toe dien je de boel een trap onder de derrière te geven om de opwinding en voldoening van een nieuwe ervaring te voelen. Want daar word je dus gelukkig van. En wie weet, is die nieuwe bar wel het allerbeste café ooit.

Proost ook eens op een ander

Er zijn van die types voor wie alleen hun eigen succes reden is voor feest. Maar uiteindelijk hebben zij vooral zichzelf met die egoïstische instelling. Recente onderzoeken wijzen uit dat gelukkige mensen oprecht blij zijn als een vriend of geliefde flink heeft gescoord. Ze zijn er niet alleen als hun naasten het moeilijk hebben. Als iemand ziek is of ontslagen, liefdesverdriet heeft of een mislukt kapsel. Ze zijn er ook om hun successen te vieren.

Een promotie of verloving, een nieuw huis of een wilde nacht met de knapperd van de stad. Blijdschap kan besmettelijk zijn. En gelukkige mensen laten zich aansteken door het opgetogen koppie van een ander.