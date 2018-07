Heerlijk fris recept: verse loempia’s met limoenkoolsalade

Fris, vers, crispy, gezond, vegetarisch, verrukkelijk. Dat zijn de recepten in het kookboek Snel en simpel door Sarah Britton. En dus nog snel en simpel ook: win-win!

Dit heb je nodig voor 2 personen (4 loempia’s per persoon)

40 g rauwe ongezouten sesamzaadjes • 8 rijstpapiervellen • radijskoriandersalsa • pittige limoenkoolsalade • 1 middelgrote wortel, julienne gesneden • 1 avocado, in schijfjes • 50 g kiemen • handvol muntblaadjes • amandelbotersaus

Voor de radijskoriandersalsa (250 ml): 250 g fijngesneden radijsjes • 1½ tl gesnipperde rode ui of sjalot • 15 g gehakte verse koriander • 23 tl gehakte chilipeper

Voor de dressing bij de salsa: 3 el vers-geperst limoensap • 3 el koudgeperste olijfolie • 1 el pure ahornsiroop • 2 snufjes fijn zeezout, plus meer naar smaak

Voor de pittige limoenkoolsalade (300 gr): 300 g fijngesneden rode kool • ½ tl fijn zeezout, plus meer naar smaak • 1½ tl versgeperst limoensap • 1 el koudgeperste olijfolie • 1 tl pure ahornsiroop of rauwe honing, plus meer naar smaak • handvol gehakte verse peterselie of verse korianderblaadjes en zachte stelen, of allebei • 1 kleine chilipeper (zaadjes verwijderd), in ringen

Voor de amandelbotersaus (250 ml): 125 ml amandelboter • 2 kleine tenen knoflook • 2 el glutenvrije tamari of sojasaus • 1 el pure ahornsiroop • ½ tl geschilde, gehakte verse gember • 6 el versgeperst limoensap (van ca. 2 limoenen) • 1 kleine chilipeper, steel en zaadjes verwijderd • 125 ml water • zeezout

Zo maak je het

Maak eerst de radijskoriandersalsa, pittige limoenkoolsalade en amandelbotersaus.

Meng voor de salsa in een middelgrote kom de radijsjes, rode ui, koriander en chilipeper.

Meng voor dressing in een kleine kom het limoensap, de olijfolie, ahornsiroop en het zout. Giet de dressing vlak voor gebruik over de groenten, schep ze om en voeg zo nodig wat meer zout toe.

Meng voor de salade in een grote kom de kool, het zout en limoensap. Masseer de kool ongeveer 1 minuut, tot hij zacht begint te worden.

Druppel de olijfolie en ahornsiroop erover.

Voeg zo nodig meer zout toe en schep de kruiden en chilipeper erdoor. Je kunt een restje maximaal 2 dagen bewaren in een luchtdicht afgesloten bakje in de koelkast.

Doe de amandelboter, knoflook, tamari, ahornsiroop, gember, het limoensap, de chilipeper en het water in de kom van een blender en maal tot een glad en romig geheel. Proef en voeg zout naar smaak toe.

Verhit een kleine, droge koekenpan op middelhoog vuur.

Rooster de sesamzaadjes 2-3 minuten in de hete pan, tot ze lekker ruiken. Haal de pan van het vuur en zet hem apart. Vul een ondiepe kom die iets groter is dan een rijstpapiervel met water op kamertemperatuur. Leg een vel ongeveer 1 minuut in het water, tot het zacht en buigzaam is, maar niet helemaal slap.

Leg het vel op een schoon oppervlak en verdeel, zoals op de foto, wat salsa, koolsalade, wortel, avocado, kiemen, sesamzaadjes en een paar muntblaadjes over het midden en druppel er wat saus over (weersta de verleiding om te veel vulling te gebruiken). Vouw de bovenste helft van het vel over de vulling, vouw dan beide zijkanten naar binnen en draai ’m ten slotte om tot je een rolletje hebt.

Als het rijstpapier scheurt of als alles uit elkaar dreigt te vallen (dat gebeurt soms), kun je het geheel gewoon in een nieuw, geweekt vel rijstpapier rollen. Rol zo acht loempia’s. Serveer ze meteen, met de overgebleven saus.

Vega queen

Sarah Britton heeft het populaire, prachtige blog mynewroots.org en deelt in haar nieuwste kookboek Snel en simpel vegetarische toegankelijke recepten voor elk budget. Snel en simpel door Sarah Britton (Karakter Uitgevers € 24,99).

