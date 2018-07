Henry Schut: ‘Ik heb geleerd om wat relaxter te zijn’

Met het verslaan van het WK voetbal, zijn boek Topfit én het onderhouden van z’n afgetrainde lijf, is Henry Schut drukker dan ooit. En dan heeft hij thuis ook nog een vrouw en drie kinderen die zijn aandacht vragen.

Een gaatje vrijmaken in zijn drukke agenda wil Henry best, maar dan wel graag ’s avonds, na trainingstijd. Om 21:00 uur ploft hij energiek neer in de lounge van Sports World, tegenwoordig zijn tweede thuis. Als hem gevraagd wordt of hij zin heeft in een biertje, slaat hij zijn linkerhand keurig om zijn flesje water. ‘Ik hou het hierbij.’

Geen alcohol voor jou?

‘Nee, vandaag niet. Ik heb er niet zo’n behoefte aan. Veel mensen associëren alcohol met gezelligheid, maar dat heb ik niet. Ik drink net zo lief iets anders. Nu ik veel sport, word ik ook sneller dronken. Als ik twee biertjes drink, ben ik al redelijk ver heen.’

Wanneer ben je voor het laatst dronken geweest?

‘Poeh, dat is heel lang geleden. Écht dronken? Dat is al twintig jaar niet meer gebeurd, denk ik. Van mij hoeft dat ook niet zo.’

Hang je nooit in de lampen?

‘In mijn studententijd deed ik dat wel, maar nu niet meer. Ik ben rustiger geworden. Dat komt grotendeels door de omstandigheden. Toen ik op mijn 23e begon met werken bij Studio sport, was mijn weekend ineens op maandag en dinsdag. Noem maar eens een plek waar je dan kunt uitgaan.’

Op dit moment is Henry bijna elke dag in de studio te vinden om het WK voetbal in Rusland te volgen voor het NPO1-programma Studio Rusland. Alle wedstrijddagen moet hij van de partij zijn, soms zeventien achter elkaar. Toch lukt het hem om daarnaast vier à vijf dagen per week naar de sportschool te gaan om te trainen.

Zie je jouw fanatisme in sport terug in je werk?

‘Ja, ik ben heel erg van de details. Als ik iets doe, ga ik er volledig voor. Ik ben enorm perfectionistisch.’

Is dat weleens lastig voor collega’s, of alleen maar fijn?

‘Mijn baas zegt dat het voornamelijk een goeie karaktereigenschap is. Het liefst wil ik altijd alles voor de volle honderd procent doen, maar met een grote club mensen lukt dat niet altijd. Je moet ook kunnen accepteren dat het soms tachtig procent is, of misschien maar zeventig. Dat kan ik wel, maar ik weet niet of ik dat altijd uitstraal. Ik kan me goed voorstellen dat er collega’s zijn die denken: nou Henry, een tandje minder mag ook wel. Ik denk dat ik in de loop van de jaren wel heb geleerd om wat relaxter te zijn.’

In 2016 zei René van der Gijp in Voetbal inside naar aanleiding van een van je interviews geërgerd dat hij je kritiekloos vond. Vind je dat soort opmerkingen lastig?

‘Ja, dat vind ik wel moeilijk. Het is heel makkelijk om zoiets in de media te roepen, en ik kan mezelf er nauwelijks tegen verdedigen. Dat maakt het een beetje oneerlijk. Voor je het weet, staat het zwart-op-wit. Dit soort uitwassen kun je online vaak jaren terugvinden. Het is één mening over één uitzending in een hele reeks. Dat het gros van de mensen het prima vindt wat ik maak, lees je nergens. Ik vind ook van alles van René, maar ik vind het zo onnodig om dat te roepen.’

Check je na een uitzending social media om te lezen wat mensen over je zeggen?

‘Nee, niet meer. Vroeger deed ik het weleens omdat ik nieuwsgierig was wat mensen van onze programma’s vonden. Dat kan nuttig zijn, maar je moet heel goed weten hoe je het filtert. Ik ben ermee gestopt toen ik merkte dat individuele teksten, zoals die ene die je net noemde, mij echt raakten. Soms zit er net een zin tussen die in je hoofd blijft hangen.’

Zoals?

‘Een van de eerste keren dat ik iets negatiefs over mezelf las, zei iemand op Twitter dat ik nep overkwam. Nou mag je veel van mij zeggen, maar als er iets is wat ik níet ben, is het nep. Toch deed het blijkbaar iets met me, want ik merkte dat ik mezelf maanden daarna in de uitzending nog afvroeg: wat zou ik nu toch doen wat nep overkomt?’