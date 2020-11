Herken jij je in deze slechte seksgewoontes? Stop ermee

Slechte gewoontes: ach, horen die niet gewoon bij ‘het leven’? Natuurlijk. Maar herken je je in deze top 5 van slechte seksgewoontes, dan hebben we maar 1 advies voor je: stop ermee.

Niet subtiel

Het feit dat jij weet dat je door het plafond schiet van zeg, wat extra aandacht voor dat ene plekje op je ruggengraat, wil helaas niet zeggen dat híj dat ook zou moeten weten. Toch is dat precies wat vrouwen heel vaak verwachten. Of dat dit na één hint wel voorgoed duidelijk is. Nee, maak er een gewoonte van om een man herhaaldelijk toe te fluisteren wat hij bij je moet doen voor een optimaal genotsrendement.

Voor hem

Ja zeg, nog even. Bij de parende vrouw anno 2018 draait het zeker voor de helft om de parende vrouw. Weten we ook wel, maar ja: toch een beetje onzeker, toch willen pleasen… Tja. Natuurlijk is het fijn en opwindend om hem te zien genieten van wat je met hem doet, maar het draait niet alleen maar om zijn genot. Sterker nog: ook hij zal meer genieten als je weet hoe je jezelf ook moet láten verwennen.

Supermarkt

Ze zeggen niet voor niets dat mensen die regelmatig mediteren de beste sex hebben. Logisch: als je weet hoe je je focus in alledaagse situaties op het hier en nu kunt houden, dan weet je ook hoe je dat tussen de lakens moet doen. En iedereen die weleens de AH Erlebnis (ofwel: je in het heetst van de strijd ineens afvragen wat je ook alweer bij Albert Heijn moest halen) heeft gehad weet: niets is zo sfeerverlagend als dat. Even ademhalen dus, en focussss.

Zie ik er lekker uit vanuit deze hoek?

Focusssss: inderdaad. Maar daarmee bedoelen we niet: op dat randje buikspek/flubberdij/stukje-vergeten-te-scheren/vul de rest van je complexen in. Onthoud: mannen houden niet alleen van vrouwen die weten wat ze willen, maar ook van vrouwen die hun eigen lichaam waarderen zoals het is. Dus vergeet die lovehandles die hij misschien kan zien wanneer hij down under gaat, en geniet van zijn aanrakingen.

Denken dat je Sally bent

Wie kent ‘m niet? De scène uit filmklassieker ‘When Harry met Sally’ waarin een vrouw in een vol restaurant een orgasme bij elkaar schreeuwt? Ja, dat acteerde ze maar, en laten we eerlijk zijn beste schreeuwers, kreuners en gillers: dat doe jij ook. Schreeuw het alleen uit van genot omdat je het écht lekker vindt. En niet omdat je denkt dat het zo hoort. Dat is namelijk niet zo.