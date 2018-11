Het water loopt je in de mond: 3x haute fondue

Ben jij een echte Hollander en loopt het water je in de mond wanneer het over kaas gaat? Dan heb je geluk. VIVA heeft drie restaurants voor je op een rij gezet waar je kunt kaas fonduen.

Dip in orde

In de kelder van De Lichtfabriek in Gouda (inderdaad, van de Goudse kaas) geniet je tijdens de donkere dagen van een dampend pannetje käse. De Fondue Fabriek is geopend op zondag-, dinsdag- en donderdagavond en serveert onbeperkt een klassieke kaasfondue met verschillende ‘dip-items’.

lfgouda.nl

Oost mag het eten

Bij dit pareltje in de Amsterdamse Javastraat vind je bijzondere fondue-varianten. Dompel je broodjes in kaas met truffel of blue cheese. Of ga voor de fondue el nacho met jalapeño’s en queso fresco. Dip je liever zonder poespas? Klassieke fondue staat bij Fondue Oost uiteraard ook op de kaart.

fondueoost.nl

Met zoet als toet

Zin in kaasfondue met sambal, spinazie en knoflook of van blauwe schimmelkaas? Fonduerestaurant Hello Again in Leusden heeft het op de menukaart. Als afsluiter prik je zoetigheden in een ijsfondue met vloeibare stikstof of marshmellows en aanverwanten in chocoladefondue.

restauranthelloagain.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 46-2018. Deze editie ligt t/m 20 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: Fondue Oost