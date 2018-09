Dagje weg in eigen land? Dit zijn de beste tips in Deventer

Charmaine den Adel (28) verhuisde zeven jaar geleden naar het historische ‘Demtàh’. Van hippe biersafes tot New York style lunchen: Charmaine weet precies waar je moet zijn.

Wat maakt Deventer zo’n bijzondere stad?

‘De sfeer is altijd relaxed en tegelijkertijd heel levendig. Er worden veel uiteenlopende evenementen georganiseerd. Zo kun je een film kijken op het grote stadsplein de Brink, is er het Deventer Stadsfestival en je kijkt je ogen uit tijdens het internationaal buitentheaterfestival Deventer Op Stelten. Je kunt natuurlijk ook gewoon lekker chillen met vrienden aan de IJssel. Ook is Demtàh – zoals de stad ook wel genoemd wordt – nog altijd lekker volks. Het heeft bloed-fanatieke Go Ahead Eagles-supporters en het voelt als een groot dorp.’

In welke wijk woon je?

‘Keizerslanden, een wijk die een paar jaar terug flink is aangepakt. Ongeveer twee jaar geleden hebben mijn vriend en ik hier een nieuwbouwhuis gekocht. Lekker dicht bij de stad, binnen tien minuten sta je in hartje centrum, maar wel met een groot park voor de deur. We hadden ons geen leukere buurt kunnen bedenken; spontaan barbecueën en met de buren borrelen doen we hier geregeld. Ooit hopen we een oud herenhuis te vinden in of rondom de stad; er moet tenslotte altijd iets te dromen overblijven.’

Charmaine’s beste tips:

De Bisschop ‘Klinkt als een heilige bedoening, maar hier is het gewoon feest. Het is mijn favoriete spot op de Brink. In deze fijne, kleine kroeg kun je de hele avond dansen en ze schenken er zowel kleurrijke cocktails als speciaalbiertjes.’ debisschopdeventer.nl



Dare ‘Een klein Scandinavisch paradijs, te vinden in de Kleine Overstraat. Hier kom je voor trendy doch betaalbare mode van fijne merken als Minimum, Dr. Denim en Loavies.’

darefashion.nl

Roasted ‘Deze pas geopende burgertent bestaat dankzij crowdfunding en is een echte aanwinst voor de stad. Er hangt een heel relaxed sfeertje en al het eten is homemade, van de sausjes tot de burgers. Ook hebben ze vegetarische opties en kip op het menu.’ roasteddeventer.nl

Meer tips van Charmaine? Check VIVA 36. De editie ligt t/m 11 september in de winkel of kan je hieronder online bestellen.