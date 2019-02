Hier moet je zijn in München volgens een local

Sophie Couwenberg raakt niet snel uitgepraat over München. Ze woont in een van de meest bruisende wijken en wordt nog geregeld overvallen door een gevoel van intense blijdschap dat ze er woont.

Wat maakt München zo’n leuke stad?

‘De stad van Bayern München, de stad van het Oktoberfest en de middeleeuwse Marienplatz en Viktualienmarkt met haar overheerlijke delicatessen. München wordt ook wel de noordelijkste stad van Italië genoemd vanwege de architectonische overeenkomsten, zoals de arcaden op de Odeonsplatz. Het leven is goed in München; het is er schoon, veilig, gestructureerd en er is veel groen. Het heeft de juiste mix aan culturele bezienswaardigheden, restaurants, uitgaansgelegenheden en natuur. Deze stad geeft je energie! Boodschappen doen op de Viktualienmarkt om vervolgens een ontbijtje bij Café Nymphenburg te nemen en naar alle voorbijgangers te kijken, dat vind ik genieten.’

Wat is typisch voor München?

‘De inwoners zijn echte levensgenieters, houden van ‘gemütlichkeit’ en laten zich nauwelijks opjagen door een druk bestaan. Dit voel en zie je terug in alles. München kent veel parken, waarvan het grootste en bekendste de Englischer Garten is, waar ik zelf ook graag kom. Op zomeravonden is het heerlijk om met een glas wijn of een Augustiner (Beiers bier) in het gras aan de Eisbach-rivier te liggen. Vergeet ook de Biergartens niet; hoe groot ze ook zijn, de typisch Beierse gerechten zoals Haxen, Schweinsbraten mit Sauerkraut of een halbe Hendl zijn altijd supergoed.’

Hoe lang woon je al in München?

‘Zeven jaar geleden ben ik voor mijn man naar München verhuisd en ik had me geen fijnere stad kunnen wensen. Ik heb toen ook het geluk gehad meteen een te gekke baan te vinden als strategisch inkoper bij een autobedrijf. Twee jaar geleden ben ik moeder geworden, wat een nieuwe fase betekende in mijn leven en waardoor ik München als het ware opnieuw hebben leren kennen. Maar ook mét kinderen blijft het een fijne stad om te wonen. Hoewel ik Nederland nog steeds als thuis beschouw, heeft München de afgelopen jaren mijn hart veroverd.’

In welke wijk woon je?

‘In Maxvorstadt, het kunst- en universiteitsdistrict. Een heerlijke wijk met een groot aanbod aan cultuur zoals de Pinakotheken, de Städtische Galerie im Lenbachhaus en Museum Brandhorst. De Türkenstraße, de bekendste straat in deze wijk en bekend onder alle stadsbewoners, kent veel leuke bars, restaurants en kleine boetiekjes. Persoonlijk vind ik dit een van de gezelligste wijken van München omdat er altijd veel gaande is en het zo veel te bieden heeft.’

Sophie’s beste tips:

Koffie drinken bij Mary’s Coffee Club: ‘Waarschijnlijke de populairste nieuwe koffie- en ontbijt hotspot in de stad. Er is een flinke buzz gaande over deze hippe plek en veel mensen staan te trappelen om hier een kop koffie te drinken of te brunchen.’

Maryscoffeeclub.de

Shoppen in de Maximilianstrasse: ‘Dit is dé straat van München als het om shoppen gaat. Vooral bekende merken als Chanel, Hermès, Dior, Fendi en Louis Vuitton zitten hier. Niet alleen vanwege de grote modehuizen is dit een prachtstraat, ook door de mooie architectuur.’

Smullen bij Burger & Lobster Bank: ‘Welkom bij de bank die je altijd kunt vertrouwen, vooral wanneer het op lekker eten aankomt! Op het menu staan – zoals de naam al verklapt – heerlijke hapjes zoals burgers, rundvlees en kreeft.’

burgerlobsterbank.com

Gezond eten bij Orange Box: ‘Een snackbar maar vooral gezond eten op het menu. Denk aan pittige Thai curry’s, sandwiches, heerlijk gevulde platte broden, (noedel)salades, huisgemaakt gebak, smoothies en juices. Super lekker!’

orangebox-muenchen.de

Drankje doen bij de Goldene Bar: ‘Dit imposante pand stamt uit 1937 en bevindt zich in de wijk Schwabing vlak bij de Englischer Garten. De combinatie van de statige architectuur met het hippe meubilair en de beste cocktails in town maakt deze bar zoals de naam al zegt ‘goud’. De Goldene Bar grenst aan de populaire uitgaansplek Club P1.’

goldenebar.de

Cultuur snuiven bij Die Pinakotheken: ‘München heeft drie belangrijke kunstmusea: de nieuwe, oude en moderne Pinakothek. Elk met zijn eigen stijl en grootmeesters. De musea liggen dicht bij elkaar, handig wanneer je ze allemaal wilt bezoeken.’

Pinakothek.de

