Hier moet je zijn in Zürich volgens een local

Het Zwitserleven-gevoel bevalt Emma Korenhof (27) uitstekend. Ze werkt als verpleegkundige in het Universitair Ziekenhuis van Zürich. In Viva deelt ze haar Geheimtipps.

Wat maakt Zürich zo bijzonder?

‘Het is een bruisende multiculti stad met unieke wijken. Er is altijd wel iets te beleven op het gebied van sport en cultuur. Met een paar minuten lopen of fietsen sta je aan het meer, in het bos of in de bergen. In de zomer lig je met 30 graden bij een natuurzwembad (de zogenaamde ‘Seebadi’s’) of duik je in het superschone meer, de Zürichsee. In de winter sta je binnen twee uur op de ski’s in de populaire skigebieden Flumserberg, Hoch-Ybrig en Titlis. Zürich staat hoog op de best places to live-lijstjes.’

Wat is typisch Zürich?

‘Zürich is internationaal, vriendelijk en sportief, maar ook een tikkeltje decadent en arrogant. Eigenlijk heeft de stad twee gezichten. In het oosten en midden is het veelal chic: statige huizen, luxe restaurants, exclusieve boetieks en zien en gezien worden. In het westen heb je de alternatieve hipsterwijken: veel street food festivals, pop-upstores, urban barretjes. Juist dat contrast vind ik leuk.’

In welke wijk woon je?

‘In Seefeld, een van de mooiste wijken van de stad. Het ligt heerlijk rustig en toch centraal. Seefeld zit boordevol idyllische cafés en restaurants. En het is ook maar tien minuten fietsen naar mijn werk. Heuveltje op, maar daar worden benen en billen lekker strak van.’

Wat is de place to be?

‘Zürich is één grote place to be. Ik fiets regelmatig om de Zürichsee. Dan stop ik bij Rapperswil voor een kop koffie en een duik in het meer. Ik hang ook graag met vrienden in Chinagarten/Zürihorn, een fijne barbecue-plek met prachtig uitzicht op de bergen.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Hiken of mountainbiken op de Üetliberg – de hoogste berg van Zürich. Vanaf tramhalte Triemli loop of fiets je zo omhoog. Je kunt ook met de trein vanaf het centraal station omhoog en dan lopend naar beneden.’

Supertoll!

Rimini Bar. Een unieke plek. Overdag een Männerbad (openluchtzwembad voor mannen), ’s avonds draait de huis-dj, zijn de bar en het bad verlicht en vliegen de pizza’s uit de oven. Wel reserveren. Rimini.ch

Naar buiten

Frau Gerolds. Garten Direct aan het spoor, tussen de zeecontainers bevindt zich de leukste stadstuin van Zürich-West. Lekkere happen (het menu wisselt elke dag) en nóg heerlijkere cocktails en bieren met relaxte beats op de achtergrond. Fraugerold.ch

In alle straten

Langstrasse. Stripclubs, nachtwinkels, barretjes en ‘geheime’ huiskamerfeesten: in deze straat is werkelijk altijd iets te beleven.

Blij je eten?

Haus Hiltl & Tibits. Deze vegetarische restaurants hebben dezelfde eigenaar. De sfeer is fijn, het eten is ontzettend lekker en betaalbaar. Honden zijn toegestaan, mensen met bontjassen niet. Hiltl.ch

Must do

Rondje Zürichsee. Huur bij de gemeente Zürich overdag een gratis fiets bij het fietsdepot achter CS (’s nachts kost het CHF 10) en fiets langs de Zürichsee en de rivier de Limmat. Het uitzicht op de Üetliberg – met 873 meter de hoogste berg van Zürich – is fenomenaal, evenals het uitzicht over de stad. Eindig de dag in relaxmodus, bijvoorbeeld in Thermaalbad Hürlimann. ustadt-zuerich.ch

Topshops

Globus. Dit is het duurste en meest exclusieve warenhuis van Zürich. Potje jam? Vijfentwintig euro. Hier kijk je je ogen uit. In de kelder kun je allerlei wijnen en delicatessen proeven. Gratis. Globus.ch

