Hier moet je zijn in Lissabon volgens een local

Voor de liefde vertrok Stephanie Waasdorp (32) vijf jaar geleden naar Lissabon. Ze voelde zich er meteen thuis en is gaan houden van de pittoreske straatjes. Als gids zorgt ze er nu voor dat toeristen Lissabon met andere ogen bekijken.

Wat maakt Lissabon zo speciaal?

‘Het is een stad met een enorm relaxte sfeer, maar tegelijkertijd ook een van uitersten door de grote contrasten. Lissabon heeft elke paar meter een totaal ander gezicht, zo kijk je het ene moment weids uit over de groene heuvels en bevind je je een oogwenk later in een wirwar van steegjes van nog geen meter breed. Op dezelfde manier verandert lelijke graffiti binnen een paar voetstappen in prachtig kleurrijke murals. Lissabon heeft alles in huis, is nergens hetzelfde en blijft je daardoor keer op keer verrassen.’

Wat is typerend voor deze stad?

‘De iconische gele trammetjes en de siertegels, in het Portugees azulejos genoemd. Deze maken de stad kleurrijk, licht en authentiek gezellig. De traditionele tram baant zich een weg door de straatjes, maar ook langs het statige Palácio de São Bento en de moderne kantoorpanden. Ook typisch Lissabon vind ik de geur van gegrilde sardientjes in de zomer. De barbecues met sardinhas staan dan buiten op straat.’

Waar hangen alle locals uit?

‘Rondom LX Factory. Op dit voormalige industriële terrein aan de rand van de stad vind je tegenwoordig de hipste winkels, restaurants en de gaafste rooftopbar van de stad: Rio Maravilha. Vanaf hier heb je een fantastisch uitzicht op de beroemde Ponte 25 de Abril die wel wat weg heeft van de Golden Gate Bridge. LX Factory is versierd door kleurrijke streetart. Heel mooi.’

Waar vinden we jou in het weekend?

‘Dan breng ik altijd graag een bezoekje aan de Feira de Ladra, dit is de grootste en een van de oudste vlooienmarkten van Lissabon. In een labyrint van kraampjes kom je hier echt van alles tegen: van oude troep tot verborgen pareltjes en antieke (kunst)schatten. Dit is de place to be voor vintageliefhebbers.’

Stephanie’s beste tips

Gezellig eten bij Roots tapas bar: ‘De beste tapas van de stad eet je bij Roots tapas bar in de gezellige wijk Bairro Alto. Dit kleine restaurant staat vol met bijzondere souvenirs die de eigenaren tijdens hun reizen over de hele wereld hebben verzameld.’ Facebook.com/Rootsbar28

Authentiek shoppen bij A vida Portuguesa: ‘Absoluut mijn favoriete winkel, omdat het volhangt met Portugese nostalgie. Je koopt hier authentieke producten in een modern jasje. Van ouderwetse zeepjes en klassiek servies tot prachtige handgeweven plaids.’ Avidaportuguesa.com

Genieten bij Rio Maravilha: ‘In deze hippe rooftopbar kun je overdag fantastisch eten en ’s avonds op de bijzonder mooie rooftop dansend de zon onder zien gaan. In de buurt van Rio Maravilha ligt ook ‘de docas’, dit havengebied staat bekend staat als het uitgaansgebied van Lissabon. In de voormalige pakhuizen zitten tientallen cafés, restaurants en clubs.’ Riomaravilha.pt

Uitzicht bewonderen bij Miradouro da Senhora do Monte: ‘Lissabon is gebouwd op zeven heuvels en door de hele stad vind je mooie uitkijkpunten, de zogenoemde miradouros. Het beste uitzicht kun je bewonderen bij Miradouro da Senhora do Monte, in de wijk Graça. Dit is een ideale plek om met je lief de zon te zien ondergaan of om samen met je vrienden een biertje te drinken. Er is een klein kapelletje, er staan foodtrucks en er klinkt geregeld muziek.’

