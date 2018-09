Hier moet je zijn in Los Angeles volgens een local

Kristel de Groot (27) woont en werkt in het hippe Los Angeles. L.A. is een megastad, maar in ‘haar’ wijk Venice is alles dichtbij. ‘Ik hoef maar vijf minuten te fietsen of ik sta op het strand.’

Wat maakt L.A. zo cool?

‘De palmbomen – het is hier twaalf maanden per jaar zomer! – en de inwoners. De meeste mensen wonen hier om hun droom waar te maken, dus er is veel optimisme. Je hebt de fancy Hollywood-mensen zoals je ze in de films ziet, maar ook hippie-yogi’s die al twintig jaar veganistisch eten.’

In welke wijk woon je?

‘Venice. Ik hoef maar vijf minuten te fietsen of ik sta op het strand. Venice voelt echt als een beach town. Kantoor, supermarkt, yoga, cafés, restaurants, het strand: ik kan overal naartoe lopen of fietsen.’

Hoe is je bedrijf Your Super ontstaan?

‘Mijn vriend kreeg kanker toen hij 24 was en na de chemo ben ik allemaal verschillende superfoodpoeders voor hem gaan mixen om zijn immuniteit weer op peil te krijgen. De mixen die ik voor hem en zijn vrienden maakte, werden zo populair dat we na onze start in Amsterdam snel een kantoor van Your Super openden in Berlijn en acht maanden geleden hebben besloten om verder uit te breiden naar de VS. We zaten te twijfelen tussen New York, San Francisco en Los Angeles. Uiteindelijk hebben we voor L.A. gekozen, want dat is toch wel hét gezondheids-mekka waar vele health startups vandaan komen. Er is een spirituele, open-minded, gezondheidsbewuste community.’

Kristels beste tips:

Shoppen in Santa Monica ‘De main street van deze wijk aan het strand is een leuke winkelstraat en op woensdag en zaterdag is er ook een farmers market.’ santamonica.com/santa-monica restaurants/santa-monica-farmers-market

Sporten bij Soulcycle ‘Deze spinning studio kun je door het hele land vinden. Soulcycle heeft het concept van ‘fietsen in de disco met een motiverende speech’ uitgevonden.’ Soul-cycle.com, 6201 Hollywood Boulevard

Ontbijten bij Backyard Bowl ‘Hier moet je zijn voor een lekker ontbijt. Ik ga het liefst naar de locatie op Sunset Boulevard. Ze hebben heerlijke açaí bowls, maar mijn persoonlijke favoriet is de power bowl.’ Backyardbowls.com

