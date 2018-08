Hier moet je zijn in het Spaanse Tarifa volgens een local

Voor filmmaker en kitesurfer Lidewij Hartog (26) is het zuidelijkste puntje van Spanje, waar de Atlantische wind haar hoog boven het water slingert, een droomplek.

Hoe kun je Tarifa het best omschrijven?

‘Het is een plaatsje met een unieke energie. Het oude centrum heeft pittoreske smalle steegjes, traditioneel Spaans met ook nog veel Arabische invloeden. Tegelijkertijd is Tarifa echt een surfplek, dankzij de stevige wind die er vrijwel elke dag waait. Dit trekt een inspirerende mix van mensen aan die over het algemeen heel open zijn, waardoor je je er snel thuis voelt. De natuur rondom het stadje werkt heel rustgevend en je kunt er eindeloos op ontdekkingstocht gaan. Daarnaast leeft Tarifa enorm, er zijn talloze restaurantjes en barretjes, hippe strandtenten en de stad heeft een gezellig nachtleven.’

Waarom ben je hier gaan wonen?

‘Tijdens een reis van een paar maanden door Marokko vier jaar geleden stapte ik op de boot vanuit Tanger naar Tarifa. Ik werd op slag verliefd op deze plek. Niet alleen door de fijne vibe, maar ook doordat ik met bijna iedereen mijn grote passie voor kitesurfen deelde. Ik ben vaak teruggeweest en uiteindelijk heb ik twee jaar geleden besloten hiernaartoe te verhuizen. Ik ben freelance filmmaker en vind hier op creatief gebied veel gelijkgestemden, bovendien ben ik flexibel dankzij mijn werk. Ik hou van avontuur en het leven in een ander land lonkte te veel om het niet te proberen.’

Lidewij’s beste tips:

Luieren op Playa El Palmar ‘Dit is een tof strand op ongeveer drie kwartier rijden van Tarifa. Als je van golfsurfen houdt en er een goede swell is voorspeld, moet je hier zeker naartoe. Mocht je pech hebben, dan kun je altijd nog skaten in de halfpipe naast de surfshop of doorrijden naar de prachtige stad Cádiz.’

Eten bij Powerhouse ‘Mijn absolute favoriet. Ik kom hier dagelijks voor originele Italiaanse koffie, een goede lunch, lekker ontbijt of huisgemaakte zoetigheid. Het tentje wordt gerund door een jong, gepassioneerd Italiaans stel en hun labradorpup. Ze koken met natuurlijke ingrediënten en je kunt buiten in het zonnetje zitten. Bestel ‘matcha latte met amandelmelk en açai, net als Lidewij’ en ze weten genoeg.’ Carretera National 340

Stappen bij Taco Way ‘De perfecte plek om je uitgaansavond te beginnen, want je kunt kiezen uit heel veel cocktails. En ja, met zo veel heerlijke mannen achter de bar is het makkelijk om hier de hele nacht te blijven hangen. Ze serveren zelfs human mojitos – googel vooral even.’ Calle Cervantes 4