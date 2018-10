Hier moet je zijn in Tirana volgens een local

De hoofdstad van Albanië is uitgegroeid tot een levendige stad. Zelfs local Alba Bregasi (30) ontdekt elke week wel weer een nieuwe hotspot. En heel fijn: alles is super betaalbaar.

Wat maakt Tirana tot zo’n bijzondere stad?

‘Albanië was vijfhonderd jaar lang deel van het Ottomaanse rijk. In 1912 werd het onafhankelijk en in 1920 werd Tirana als hoofdstad gekozen, omdat het precies in het midden van Albanië ligt en een gevoel van eenheid aan het hele land geeft. Vanuit de stad bereik je makkelijk zowel de ruige bergen in het noorden als de kristalheldere zee in het zuiden. In mijn ogen weerspiegelt Tirana de diversiteit aan natuur in Albanië en de viering van de eenheid.’

Waar hangen de hippe locals uit?

‘In de populaire wijk Blloku, ook wel ‘The block’ genoemd. In de jaren negentig en daarvoor was dit een afgeschermd gebied dat alleen toegankelijk was voor leden van de communistische partij. Inmiddels is dit een van de populairste wijken in de stad en vind je er oneindig veel restaurants, bars en cafés. Of je er nu overdag of ’s avonds komt, het is hier altijd gezellig druk met een hoop vrolijke jonge mensen.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Met vrienden afspreken en naar het strand gaan. Ook zijn we altijd op zoek naar leuke nieuwe restaurants in de stad, praten we daar vervolgens bij en maken we politieke grappen. We evalueren, bekritiseren en beargumenteren de recente ontwikkelingen in het land, aangezien het in rap tempo gaat en er in korte tijd veel veranderd is. Vervolgens duiken we nog even wat leuke barretjes in voor cocktails of zoeken we de leuke feestjes op.’

Alba’s beste tips:

Brunchen bij Mon Cheri ‘Dit is onze versie van Starbucks. Je krijgt er allerlei soorten koffie, van heel simpel tot over de top. Ze hebben de lekkerste chocochipkoekjes ever, maar ook croissants en desserts. Hun interieur is knus, fijn om lang te blijven plakken. Hier komt vooral een jong publiek.’ moncheri.al/en/

De straat op in Myslym Shyri ‘Deze buurt is heerlijk om doorheen te dwalen. De straten zijn geflankeerd door prachtige bomen, perfect tijdens hete zomers. In deze wijk vind je ook de meeste boetiekjes en kledingwinkels. Of je nu op zoek bent naar iets specifieks of gewoon lekker wilt window shoppen, hier ben je op de juiste plek. Sowieso zijn het hele centrum en de boulevard heel mooi om doorheen te struinen. De indrukwekkende architectuur uit 1920 hebben we te danken aan de Italianen die de stad een krachtig imago wilden geven en wilden pronken met hun Italiaanse design.’

Hapje eten bij Zgara Korçarka ‘Een niet te missen hotspot. Dit traditionele restaurant serveert gerechten uit Korçë, een van de belangrijkste historische en culturele steden in het zuidoosten van Albanië. De lakror ne sac (een hartig taartje) moet je echt proberen, net als de kërnacka korçe (pittige gehaktballetjes).’ Rruga Sulejman Delvina

