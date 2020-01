What we like: drie keer lekker highteaën

Moet jij ook even bijkomen van alle drukte rondom de feestdagen? Ga dan lekker highteaën met je vrienden of familie, we hebben de drie leukste plekken voor je op een rijtje gezet.

Don’t worry

Midden in het centrum van Haarlem toch rustig genieten van een high tea, doe je bij Hofje Zonder Zorgen. Met uitzicht op de binnentuin van het Proveniershofje geniet je van de lekkerste zoete en hartige hapjes met soep vooraf. En niet te vergeten: verschillende smaken biologische thee.

hofjezonderzorgen.nl

Bij de les

Van quiche tot scones: bij De Juf in Middelburg krijg je allemaal verschillende zoete en hartige seizoensgebonden hapjes. Extra leuk: alle gerechten worden live voor je neus gemaakt en gebakken.

dejufmiddelburg.nl

When nature calls

Midden in de natuur van Park Sonsbeek staat dit grand café. Drink hier twee uur lang onbeperkt thee terwijl je je buik rond eet met allerlei hartige en zoete gerechtjes. Als je wilt mét glaasje prosecco erbij (duh!).

grandcafeaandebeek.nl

