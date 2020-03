Melanie (35) heeft een dominant/submissive-relatie: ‘Hij heeft mijn toestemming me te straffen’

Alle regels in haar meester/slavin-relatie werden Melanie (35) uiteindelijk teveel. Maar de dominant/submissive-relatie met haar huidige vriend (52) past perfect bij haar. ‘Een paar blauwe plekken horen erbij.’

‘Ik was zestien toen ik per toeval ontdekte dat ik een dominant zocht. Porno keek ik toen nog niet, maar ik las wel erotische verhalen via seksverhalen.nl. Daar kwam ik een kinky verhaal tegen over twee meiden in een studentenhuis en een dominante huisbaas. Omdat ze de huur niet konden betalen, had een van hen voor straf seks met hem.

Ik was geschokt: dit was gewoon grensoverschrijdend gedrag! Op hoge poten stuurde ik een mail naar de sitebeheerder: of hij wist dat wat hij schreef strafbaar was?! Tot mijn verbazing kreeg ik een vriendelijke reactie terug. Anderhalf jaar lang heb ik met hem heen en weer gemaild. Hij legde uit dat sommige mensen er kinky seksuele voorkeuren op nahouden en dat het geen kwaad kan mits je er beiden mee instemt. Het fascineerde me. Heel langzaam nam hij me mee in de wereld van kink en mocht ik alle vragen die ik erover had stellen. Daardoor begon het bij mij te jeuken. Ook al had ik hem nog nooit gezien of zijn stem gehoord, ik voelde een connectie met hem en wilde zelf ervaren hoe het was. Steeds wees hij me af omdat ik te jong was. Hij zei: ‘Ik wil je wel helpen met dingen ontdekken, als de tijd rijp is.’

Lelijk en vertrouwd

‘Dat gebeurde toen ik op mijn achttiende ging studeren en een ov-chipkaart kreeg. We spraken af op het station van Arnhem, waar hij woonde. Ik zal eerlijk zijn: ik schrok me rot toen ik hem voor het eerst zag. Hij was 45, en je hoopt toch een beetje op een leuke gast die op zaterdag bij zijn kinderen langs de lijn staat en er goed uitziet voor zijn leeftijd. Maar ik vond hem heel lelijk – type motorrijder. Toen we eenmaal praatten, voelde het gelukkig wel vertrouwd. Twee keer hebben we afgesproken zonder dat er iets gebeurde. De derde keer vroeg hij of ik bij hem naar binnen wilde voor een kopje thee. Ik dacht: nu gaat het beginnen, hij heeft overal leer hangen en hij legt me meteen over de knie. Maar er gebeurde niks. We dronken thee, er stond romantische muziek op en daarna bracht hij me weer naar het station. Ik dacht: what the fuck? Later is dat goed gekomen; hij wilde het gewoon niet overhaasten. We kregen een meester/slavin-relatie, in de zin van: hij was mijn meester en besliste over alles als ik bij hem was. Niet vanaf dag één natuurlijk, dat ontstond geleidelijk. We hadden allerlei regels. Zo mocht ik binnenshuis mijn kleren niet aanhouden; hij was gekleed en ik naakt, zodat ik altijd ‘toegankelijk’ voor hem was. Als hij zin had in seks, was het aan hem om te bepalen of hij mij ging gebruiken. Ook mocht ik nooit op een gelijk niveau bij hem zitten, wat best lastig kan zijn in bed. Dat was een harde regel: hij was mijn meester, hij was meer dan ik en hij wilde niet dat ik op hem neerkeek.

Drie jaar lang zagen we elkaar elke dinsdagavond en verdiepte onze band. Ik vond het opwindend om me helemaal aan hem over te geven. Als ik me niet aan de regels hield, kreeg ik straf. Soms sloeg hij me dan met een cane, een dun rietje van hout, op mijn voet, hand, borsten of vagina. Of we hadden anale seks, op een manier dat ik er geen genot van mocht ondervinden. Hoe heftig ook, ik voelde me dan rotter over het feit dat ik hem had teleurgesteld. We spraken codewoorden af: ‘groen’ was doorgaan, ‘oranje’ was pauzeren en ‘rood’ was stoppen. Veel mensen denken dat je als onderdanige geen ‘nee’ kunt zeggen, maar dat is onzin: het moet voor beide partijen goed voelen en blijven voelen. Als ik tijdens de seks ineens het idee had dat ik gedwongen werd tot iets wat ik niet wilde, konden we daar als gelijken over praten.

Toen ik een tijdje studeerde, veranderde onze dynamiek. Waar ik eerder alles deed wat hij zei, werd ik opstandig. Dat heb ik geweten. Eén keer dacht ik: als jij me zo geil vindt, kan ik ook eens het voortouw nemen. Dus ik maakte me op, trok een sexy dingetje aan en vleide me tegen hem aan. Dat viel niet goed. Hij zei: ‘Als jij seks wilt, moet je erom vragen.’ Later die avond heb ik aan de ketting gelegen, als straf, met mijn handen uit elkaar zodat ik niets met mezelf kon doen.’

Hoe kinky ben jij?

‘Het ging uit tussen ons doordat ik geen zin meer had om me aan al onze regels te houden. Ik wilde genieten van mijn studententijd en gewoon zuipen met mijn jaarclub als ik daar zin in had. Hij begreep dat en liet me de website FetLife zien, een soort Facebook voor kinky personen. Na een aantal jaren volop te hebben gedatet, leerde ik uiteindelijk mijn huidige vriend kennen. Zijn FetLife-profiel was me al eerder opgevallen. Hij was aantrekkelijk; lichte ogen, lang en sterk, en oogde veel jonger dan 49. En waar veel mannen een dickpic als profielfoto hadden of zogenaamd geheimzinnig strak in het pak poseerden, stond hij lachend op de foto. Ik speelde hard to get, want mijn leven was al druk genoeg. Maar hij hield vol.

Op een maandagmiddag spraken we af in een koffietentje. Je hebt van die mannelijke dominanten die zichzelf gaan overschreeuwen, die meteen zeggen: ik wil dat je naar de wc gaat en je slipje uitdoet, maar wij hadden een heel goede klik en een gelijkwaardig, open gesprek. Hij had een open relatie, zei hij, en was net als ik niet op zoek naar iets vasts. Allerlei topics kwamen voorbij, ook onze stijl in kink. Ik vind het belangrijk om dat al op de eerste date te bespreken, om te checken of het überhaupt iets kan zijn. Ik gaf aan dat ik vooral wilde doen wat hij me opdroeg, zoals ik het gewend was. Maar mijn vriend wilde dat het meer dynamisch zou zijn, dat ik als onderdanige óók aangaf wat ik wilde. Uiteindelijk bleek die stijl me veel beter te liggen.’

Ja, meneer

‘Inmiddels hebben we ruim drie jaar een dominant/sub-relatie én een liefdesrelatie. Voor mij staan die twee los van elkaar. Onze relatie gaat veel verder dan: ik wil aangepakt worden, hij kan mij aanpakken, en daarom zijn we bij elkaar. Ik ben echt verliefd op hem. Als er iets gebeurt in mijn leven, weet hij dat als eerste. Onze d/s-relatie hebben we zo ingevuld dat ik onderdanig ben aan hem maar ook mezelf kan zijn. Een meester/slavin-relatie zou ik nu echt niet meer willen. Ik hou ervan om volgzaam te zijn, maar ik wil ook kunnen plagen. Er moet flexibiliteit in zitten. Zo kan ik het nu gewoon aangeven als ik geen zin heb om af te spreken of geen seks wil wanneer ik ongesteld ben – in mijn vorige relatie was dat ondenkbaar.

Mijn vriend gaf al vrij snel aan dat hij het op termijn fijn zou vinden als ik hem met ‘u’ en ‘meneer’ zou aanspreken. Dat ga ik nooit mijn strot uitkrijgen, dacht ik. We hebben het stapje voor stapje ingevoerd: eerst alleen in een geile setting of kort ervoor of erna. Driekwart jaar later zaten we met z’n tweeën op een superdruk terras en vroeg de serveerster of we iets wilden bestellen. Zonder dat ik het doorhad, vroeg ik: ‘Meneer, mag ik een jus d’orange?’ Sindsdien noem ik hem 95 procent van de tijd zo. Het voelt meteen afstandelijker als ik hem nu met ‘je’ aanspreek; bij ons is het ook bevestiging van een bepaald gevoel, van de vorm die we hebben gekozen. Natuurlijk zijn er ook momenten dat ik het liever niet doe, tijdens een ruzie bijvoorbeeld, dan wil ik me gelijkwaardig voelen.’

Blauwe plekken

‘Veel mensen associëren BDSM alleen met pijn doen en ontvangen, maar wij halen meer uit het volgzame luister- en lustgedeelte. Onze regels komen voort uit iets wat ik graag wil: een opgeruimd huis, een gevulde koelkast, minder drinken. In die zin is mijn vriend mijn controleur. Hij let erop dat ik goed voor mezelf zorg, en ik vind het fijn om hem blij te maken door te doen wat hij zegt. Als ik me niet aan de regels hou, heeft hij mijn toestemming om me te straffen – bijvoorbeeld met een stevige preek, zweepslagen of door me in mijn tepels te knijpen. Soms leidt het tot een beetje bloed of blauwe plekken, maar dat hoort erbij. Mij is het niet om die pijn te doen, maar om het gezag: ik vind het lekker om me van iemand anders te voelen. Als hij zo geil van mij wordt dat hij me op mijn knieën trekt en zegt dat ik hem moet pijpen, vind ik dat op mijn knieën trekken zelf niet per se opwindend, maar die seksuele lust erachter wél. Daar spelen we mee.