Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Zindelijkheid aanpakken

VIVA-forummer Clifford is op zoek naar een paar tips. Haar jongste kind is 2,5 en doet thuis alles op het potje. Eigenlijk wil ze de volgende stap maken naar onderbroeken.

Ze heeft dit nu drie keer voorgesteld, maar dat wil haar dochter niet. Het gevolg is dat ze dan op de grond gaat plassen (bewust). Wat ook speelt is dat haar dochter de WC eng vindt. Het is nogal een bijdehandje en ze begrijpt alles. Ze vraagt zich af of iemand dit herkent en wat er aan gedaan is om door te pakken?

Doreia: ‘De luierbroekjes zijn op. Helaas. Onderbroek aan en mee naar buiten. Schone kleding mee en er het beste van hopen. Ik denk dat je haar niet de keus moet geven, maar het gewoon moet doen.’

‘De luierbroekjes zijn op. Helaas. Onderbroek aan en mee naar buiten. Schone kleding mee en er het beste van hopen. Ik denk dat je haar niet de keus moet geven, maar het gewoon moet doen.’ Blauwkleedje31: ‘Ik heb “de strijd” losgelaten. Uit het niets opeens met 3,5 zindelijk. Hoe meer ik eraan deed hoe minder goed het ging. Ik voelde vooral druk van buitenaf, “met 3 moet ze echt wel zindelijk zijn hoor”. Wel op den duur “bijzondere” onderbroeken (bij de zeeman) gekocht. Hier leek ze wel gevoelig voor.’

‘Ik heb “de strijd” losgelaten. Uit het niets opeens met 3,5 zindelijk. Hoe meer ik eraan deed hoe minder goed het ging. Ik voelde vooral druk van buitenaf, “met 3 moet ze echt wel zindelijk zijn hoor”. Wel op den duur “bijzondere” onderbroeken (bij de zeeman) gekocht. Hier leek ze wel gevoelig voor.’ Vergeetmenietje1980: ‘Ik heb doorgepakt, gezegd dat de luiers op waren. Beloond als ze iets deden op de wc, en veel geduld want ja in het begin waren er elke dag wel een stapel onderbroeken nat. Maar dat was na 2 a 3 weken klaar.’

‘Ik heb doorgepakt, gezegd dat de luiers op waren. Beloond als ze iets deden op de wc, en veel geduld want ja in het begin waren er elke dag wel een stapel onderbroeken nat. Maar dat was na 2 a 3 weken klaar.’ Nijntje: Ze vindt de wc eng, dan is ze daar toch gewoon nog niet aan toe? Dan heb je dus de optie doorduwen en zelf bij elk uitstapje met een potje lopen, of loslaten (dus luier buitenshuis) en al blij zijn dat het thuis zo goed gaat. Ik zou mooi het laatste doen. Fijner voor iedereen lijkt me.

Ze vindt de wc eng, dan is ze daar toch gewoon nog niet aan toe? Dan heb je dus de optie doorduwen en zelf bij elk uitstapje met een potje lopen, of loslaten (dus luier buitenshuis) en al blij zijn dat het thuis zo goed gaat. Ik zou mooi het laatste doen. Fijner voor iedereen lijkt me. Bedjeindezon: Wij namen gewoon het potje mee. Buiten of binnen maakt niet uit, het is overal hetzelfde. Ik zou nooit zo’n onderscheid gemaakt hebben om te beginnen.En langzaam aan de wc laten wennen. Wij hadden een doos m&ms op de gang staan. Op de wc zitten = m&m en boekje lezen op de wc (om te beginnen met kleren aan, zonder dat ze hoefden te plassen ofzo). Zo krijgen ze een positieve associatie met de wc.

Wij namen gewoon het potje mee. Buiten of binnen maakt niet uit, het is overal hetzelfde. Ik zou nooit zo’n onderscheid gemaakt hebben om te beginnen.En langzaam aan de wc laten wennen. Wij hadden een doos m&ms op de gang staan. Op de wc zitten = m&m en boekje lezen op de wc (om te beginnen met kleren aan, zonder dat ze hoefden te plassen ofzo). Zo krijgen ze een positieve associatie met de wc. Vitamined: Wat ik heb gedaan? Me er vooral niet te druk om maken en het nemen zoals het komt.

Wat ik heb gedaan? Me er vooral niet te druk om maken en het nemen zoals het komt. Kastella: 2.5 jaar is erg jong. Meisjes zijn in de regel touwens wat vlotter dan jongens. Hang je niet op aan het feit dat het bij sommigen wel vroeg lukt.Hoe meer je dramt, hoe meer weerzin je kind krijgt. Probeer het leuk te houden.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.