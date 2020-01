Lessen tussen de lakens: Home sweet home

Toe aan een nieuw slaapkameravontuur? Daarvoor hoef je niet meteen de sekswinkel leeg te shoppen. In huis is namelijk genoeg te vinden waarmee je het vuur in de slaapkamer weer aanwakkert. Homemade was nog nooit zo lekker…

Good vibrations

Je kunt je nek of rug ermee masseren, maar ook meteen gaan voor een happy ending. Een massagekussen is namelijk ideaal als vibrator. Ga zitten en experimenteer met verschillende hoeken, intensiteit en vibratiestanden om erachter te komen wat jouw hotspot is. Je kunt natuurlijk ook je elektrische tandenborstel of scheerapparaat inzetten als vibrator. Wikkel er een boterhamzakje omheen et voila: een budget vibrator. Wellicht een tikje overbodig, maar gebruik de achterkant en dus niet de kant waarmee je je tanden poetst of de mesjes van je scheerapparaat zitten…

Pop-up darkroom

Het sleurmonster definitief uit de slaapkamer verjagen, doe je door het seksritueel eens in de zoveel tijd over een heel andere boeg te gooien. Samen kinky huisgemaakte seksspeeltjes uitproberen, zorgt geheid voor de hoognodige spanning. Gebruik bijvoorbeeld een stropdas, riem of panty als handboeien. Door op ontdekkingstocht te gaan met veren, ijsblokjes, kaarsvet of de stekeltjes van een haarborstel, slaan je zenuwen op hol en wordt het potje rollebollen nog sensueler. Houden jullie wel van extreem? Met een vliegenmepper of houten spatel kunnen jullie spanken en een wasknijper of paperclip fungeert prima als tepelklem. Of leg je partner het zwijgen op door een slipje of tennisbal in zijn of haar mond te stoppen. Let the dark games begin!

Waterpret

Vozen in de natste kamer van het huis belooft stomend hete soloseks. De badkuip heeft namelijk zo veel meer te bieden dan alleen ontspanning. Positioneer jezelf zo dat je erogene zones worden geraakt door de lopende kraan en geniet van een stroom van pleasure. Het bed inruilen voor een sexy bubbelbadsessie voor twee is ook altijd een goed idee. Geen badkuip? Niet getreurd. De douchekop helpt je ook graag aan je volgende orgasme. Uitzoeken welke temperatuur en druk jij fijn vindt, maakt het alleen maar leuker.

Lekker phony

Misschien heb je er zelf al wel een keertje over nagedacht, je telefoon trilt immers al. Nee, je hoeft de trilfunctie op je telefoon niet harder te zetten. Iemand heeft er een handige app voor gemaakt, er zijn er zelfs een paar te vinden in de iTunes Store. Maak je telefoon schoon en check of je telefoonhoesje van lichaamsveilige siliconen is gemaakt, de volgende stap is simpelweg downloaden en genieten. Of het trilvermogen van je telefoon sterk genoeg is om je te laten klaarkomen is nog maar de vraag, maar het is een leuke warming-up en gelukkig zijn er nog veel meer andere sexy apps te vinden.

