Hoofdredacteur Debby: ‘Alcohol is uitgegroeid tot het nieuwe roken’

‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’. Ik zat nog braaf elke zaterdagavond met een glaasje prik op de bank toen Postbus 51 in 1986 met een landelijke campagne begon om te waarschuwen voor de gevaren van te veel alcohol. De filmpjes logen er niet om en de slogan is inmiddels tot cultureel erfgoed verworden. Niet dat ik daarmee bezig was toen ik eenmaal de uitgaansgerechtigde leeftijd had bereikt. Ik ben opgegroeid in een bourgondische omgeving waar een lekker glaasje – of een heleboel meer tijdens het jaarlijkse dorpsfeest – er gewoon bij hoort. Na een tienerperiode waarin ik me de bessen, Apfelkorn en Passoã jus goed liet smaken, hou ik het tegenwoordig bij een goed glas wijn (of twee). Lekker bij een etentje of om stoom af te blazen na een hectische werkdag. Maar dat doet anno 2018 ook menig wenkbrauw fronzen. ‘Wat?! Drink jij doordewééks?’ Want ruim dertig jaar nadat de Postbus 51 campagne van start ging, is alcohol uitgegroeid tot het nieuwe roken. Dry party’s zijn aan de orde van de dag en steeds meer jongeren verkiezen tegenwoordig een snuif ketamine (?!) boven een glas bier. Natuurlijk pleeg je roofbouw op je lichaam als je drie keer week om vijf uur ’s ochtends het licht uit doet bij café Het Lammetje, maar slaan we niet een beetje door in onze zoektocht naar zuiverheid? Dat vroeg ook journalist Sarah Sluimer zich af, die voor ons op (zelf)onderzoek uit ging. Ik denk ondertussen aan mijn ouders die elke dag genieten van een glaasje en – de zestig ruim gepasseerd – nog altijd in blakende gezondheid verkeren, en schenk vanavond een lekker glas chenin blanc in!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

