Hoofdredacteur Debby: ‘Ik vond het heel stoer dat mijn moeder haar eigen keuzes maakte’

Mijn moeder ging weer aan het werk toen haar kinderen nog naar school gingen. Daar kregen mijn ouders begin jaren negentig veel kritiek op, want dat dóe je toch niet met zulke jonge kinderen? Maar mijn zussen en ik hebben er geen last van gehad. Integendeel! Ik vond het heel stoer dat mijn moeder haar eigen keuzes maakte. Ze was een voorbeeld voor mij en mijn zussen omdat ze liet zien dat je een goede moeder kunt zijn mét een carrière. Toch blijkt uit recent onderzoek dat 80% van de Nederlanders vindt dat moeders van niet- schoolgaande kinderen drie dagen of minder per week zouden moeten werken. Slechts 4% vindt een voltijdbaan ideaal voor moeders met jonge kinderen. Dat verklaart misschien waarom 75% van de Nederlandse vrouwen in deeltijd werkt en financieel niet op eigen benen kan staan. Ik snap daar niets van. Waarom zou de vrouw haar carrière aan de wilgen moeten hangen om voor de kinderen te zorgen? Een kind maken doe je toch samen? In VIVA 48 lees je over de achterstand van Nederlandse vrouwen op de arbeidsmarkt en de miljarden die dat onze economie kost. Vorige week reikten we voor de elfde keer de VIVA400 Awards uit. Nadien mocht ik aanschuiven bij Twan Huys’ RTL late night. Zijn eerste vraag: ‘Is zo’n lijst nog wel nodig?’ Mijn antwoord: ja! Want deze lijst vol ambitieuze vrouwen laat zien dat je niet hoeft te kiezen tussen kinderen of een carrière. Dat je beide kunt hebben. De keuze ligt bij jezelf. Daarom hebben we #ikbepaalzelf in het leven geroepen, over het heft in eigen handen nemen. Wat heb jij gedaan om te komen waar je nu staat? Wat waren jouw struggles en keuzes? Deel ook jouw #ikbepaalzelf verhaal om andere vrouwen te empoweren!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 48-2018. Deze editie ligt t/m 4 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter