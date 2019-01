De aarde warmt al jaren op en dat heeft aantoonbaar grote gevolgen. Onze poolkappen smelten, temperaturen verbreken recordhoogtes en de kans op bosbranden, aardbevingen en tsunami’s nemen toe. Dat is geen bangmakerij of activistenpraat, maar gewoon keiharde wetenschappelijke feiten. Oké, het onderwerp is misschien niet sexy en je scoort er zeker geen vrienden mee in de kroeg. Maar feit blijft dat we wereldwijd veel te veel energie verbruiken, CO2 uitstoten en troep achterlaten. Wist je dat we eigenlijk drieënhalve aardbol nodig hebben om aan onze plasticconsumptie te voldoen? Daar moet iets aan gedaan worden, sexy of niet. Inmiddels ligt er een klimaatakkoord en moeten we hard aan de bak om er nog wat van te maken. ‘Minder’ is het nieuwe mantra in 2019. Dat een beter milieu bij jezelf begint, weten we al sinds het Postbus 51-spotje uit de jaren negentig. VIVA’s Kimberly vatte de koe bij de horens en ging de uitdaging aan om een maand lang zero waste te leven. Zonder plastic leven, hoe moeilijk is dat eigenlijk? Kimberly – die groothandel-hoeveelheden kauwgom (gemaakt van onder meer plastic) wegkauwt en een broertje dood heeft aan afval scheiden – zag er als een berg tegenop, maar deed het uiteindelijk zonder morren. Hoe? Dat lees je in de nieuwe editie van VIVA.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 02-2019. Deze editie ligt t/m 16 januari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.