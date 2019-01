Hoofdredacteur Debby: ‘Hou van je huid en accepteer  je pukkels en oneffenheden’

De 22-jarige Zuid-Koreaanse student en YouTuber Cha Li was er helemaal klaar mee. Ze knipte haar lange haar kort, gooide de inhoud van haar beautycase op een hoop en vermorzelde haar vijftig tinten rode lipsticks, oogpotloodjes, concealers, foundation en rouges tot een kleurig massagraf. Het resultaat van de slachting postte ze op social media onder #escapethecorset. Als protest tegen de flawless schoonheidsnorm die we (mannen én vrouwen) elkaar dagelijks opleggen. Ze was klaar met de eeuwige verwachting om altijd maar strak in de maquillage te zitten. De #escapethecorset-beweging werd trending in Zuid-Korea, het land met bijna de grootste cosmetica-industrie ter wereld. Ik snap Cha Li wel. Er is een lange tijd geweest dat ik niet zonder make-up de deur uit ging. Zelfs voor een boodschap bij Albert Heijn deed ik mascara op. Ik durfde zelfs mijn make-up er niet te af te halen als ik naast een vriendje in bed lag, bang dat hij me niet meer mooi zou vinden. Dit met aan elkaar geplakte wimpers en bruin geveegde kussenslopen tot gevolg – en was die rommel maar eens uit je witte slopen. Inmiddels ben ik ouder en wijzer en maak ik mijn gezicht altijd schoon voordat ik ga slapen. Maar ik draag nog wel bijna dagelijks make-up. Net als driekwart van de Nederlandse vrouwen. Tel daar de nepwimpers, botox, fillers én filters bij op en je vraagt je af: wie laat haar ware gezicht nog zien? VIVA’s Kimberly ging op onderzoek uit (vanaf pagina 50) en pleit voor meer skin positivity: hou van je huid en accepteer je pukkels en oneffenheden. Ook zonder upsmuk ben je mooi!

