Hoofdredacteur Debby: ‘Ruimte voor een andere visie hoort óók bij discussie’

Dis·cus·sie: uitwisseling van gedachten en meningen. Je zou het bijna vergeten als je Instagram of Twitter opent, want daar vliegen STELLINGEN(!) en MENINGEN (!!) je om de oren en zijn nuance, reflectie en zelfkritiek ver te zoeken.

Vorige week was VIVA het middelpunt van discussie toen VIVA Mama-journalist Suus Ruis – moeder van een zoon – een artikel schreef over baby-etiquette. Ze gaf haar mening over het geven van borstvoeding in het openbaar: ‘Een beetje rekening houden met mensen die het misschien onprettig vinden, is natuurlijk een kleine moeite.’ En iets verderop: ‘Dreumesen, peuters en basisschoolkinderen in het openbaar de borst geven, is not done. Voor jou is het misschien ‘natuurlijk’, het gros van de mensen vindt dat weerzinwekkend.’

Door collega-moeders die een andere mening waren toegedaan, werd Suus vervolgens aan de schandpaal genageld. Zelfs Insta-materfamilias Romy Boomsma mengde zich – zonder het artikel te hebben gelezen – in de discussie. De teneur: BORSTVOEDING GEVEN IS HEEL NORMAAL en hoe DURVEN andere mensen te zeggen dat dit SLECHT IS #momshaming!! Niet dat Suus dat in haar artikel had beweerd, maar dat leek allang niemand meer te deren. Mijn punt is: natuurlijk kun je van mening verschillen en natuurlijk mag iedereen z’n mening ventileren. Maar een beetje ruimte voor een andere visie hoort óók bij discussie.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

