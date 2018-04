Hoofdredacteur Debby: ‘Ik heb mezelf naar buiten gewurmd uit angst voor een paniekaanval’

Een leuk optrekje vinden is vandaag de dag geen huisje-boompje-feestje. Als je al iets moois vindt, is het – zeker in de grote steden – vaak onbetaalbaar. En dan heb ik het nog niet eens over de bezichtigingen die herinneringen oproepen aan de Dwaze Dagen van de Bijenkorf.

Laatst ging ik kijken naar een appartement. In een volgens de makelaar ‘up-and-coming’ buurt waar ik bij de voordeur tot mijn verbazing eerst over een plas bloed moest stappen. Dat leek verder overigens niemand te deren. Mede-geïnteresseerden cirkelden als hongerige hyena’s rond de makelaar die zich bijna in de superlatieven verslikte om dit ‘pareltje’ aan de man te brengen. Veel heb ik overigens niet kunnen zien van dit ‘unieke object’.

Er waren zo veel mensen, dat ik een zelfs een tijdje klem zat in de badkamer. Ik heb mezelf naar buiten gewurmd uit angst een paniekaanval te krijgen. Het appartement is een dag later voor meer dan 75.000 euro boven de vraagprijs verkocht. Een somber vooruitzicht voor jonge mensen die op zichzelf willen gaan wonen of stellen die uit elkaar gaan. Je zult maar bij je ex moeten blijven wonen of terug naar je ouders moeten. VIVA’s Suus weet als geen ander hoe dat voelt. Gelukkig wist zij weer een eigen nest te bemachtigen.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 17-2018. De editie ligt in de winkel t/m 1 mei. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter