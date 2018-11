Hoofdredacteur Debby: ‘Burn-out en depressies zijn aan de orde van de dag’

Vlak voordat ik dertig werd, liep ik vast. Ik bezweek onder de druk die ik mezelf jarenlang had opgelegd en worstelde met wie ik was en waar ik vandaan kwam. Mijn carrière had net een kick-start gehad en ik denderde met sneltreinvaart door het leven. De signalen die mijn lichaam gaf om gas terug te nemen, negeerde ik. De boodschap kwam pas aan nadat de groothandelhoeveelheid Ibuprofen die ik slikte tegen pijntjes en paniekaanvallen na zes maanden niet meer werkte. Ik had een burn-out. Thuis zat ik dagen achter elkaar voor me uit te staren. Alleen voor de supermarkt en de psycholoog kwam ik naar buiten. Ik voelde me steeds dieper wegzakken, zat in een donkere wereld en kon de lichtschakelaar niet vinden. Dankzij medicatie in combinatie met therapie lukte het me de brij emoties uit elkaar te trekken en hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Na een tijdje ging het licht weer aan in huize Gerritsen. Burn-out en depressies zijn aan de orde van de dag. Volgens de laatste cijfers werkt ongeveer 1 op de 5 Nederlanders niet, als gevolg van stress en een burn-out (bron: OESO). Nog veel meer hierover lees je in VIVA editie 46. Hoe kan het dat we massaal opgebrand raken? In de hoop daar een zinnig antwoord op te vinden, gaat VIVA de krachten van alle succesvolle toptalenten uit de VIVA400 bundelen onder de noemer VIVA400 The Movement. Tijdens een brainstorm op 15 november steken we de koppen bij elkaar om te bedenken hoe we dit maatschappelijke probleem kunnen aanpakken. Hou ons dus in de gaten, want over een paar weken lees je in VIVA de uitkomst van The Movement.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 46-2018.

