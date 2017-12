Hoofdredacteur Debby: ‘Het sneeuwt en geen mens durft nog een voet buiten de deur te zetten’

Code rood

Er ligt vandaag voor het eerst dit jaar een flink pak sneeuw. Dat betekent over het algemeen twee dingen. 1) Het is december en de feestdagen komen eraan en 2) er heerst grote paniek in Nederland. En nee, dus niet om de vele pre-kerstborrels, kerstcadeau/outfit shoppings of dat niet-te-vermijden-ellenlange-kerstdiner. Nee, zodra de eerste sneeuwvlok vanuit de hemel naar beneden dwarrelt, schiet Nederland massaal in de kramp. Nog vóór Piet Paulusma met oranje of rode codes zwaait, halveert de NS haar dienstregeling en heerst er op de weg het adagium ‘van A naar Beter van niet’. Het sneeuwt en geen mens durft nog een voet buiten de deur te zetten (en dat terwijl Driving home for Christmas-zanger, Chris Rea op het podium door z’n hoeven is gezakt en nu ziek thuis zit; dát noem ik pas code rood!). Het KNMI sprak zelfs van een ‘maatschappij ontwrichtende hoeveelheid sneeuw’. Ga d’r maar aanstaan. Gelukkig hebben we bij VIVA meer dan genoeg ideeën om de laatste dagen van 2017 succesvol te laten verlopen. Plop een fles bubbels open en kruip voor de open haard met het stomend hete kerstverhaal van Saskia Noort óf trek je beste feestoutfit aan en party like it’s 1999. Veel plezier met dit dubbeldikke feestissue en tot volgend jaar.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

