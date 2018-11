Hoofdredacteur Debby: ‘Een dier kwam er bij ons thuis niet in’

Huisdieren, ik ben er niet mee opgegroeid. Niet dat ik het niet geprobeerd heb. Maar alle smeekbedes van mij en mijn zusjes ten spijt, een dier kwam er bij ons thuis niet in. Want ‘hartstikke onhygiënisch, zo’n huis vol haren’, aldus mijn vader. Einde discussie. Nou ja, uiteindelijk mochten we bij de plaatselijke dierenwinkel dan toch een goudvis uitzoeken. Toen ik eenmaal op mezelf woonde, waren het huisbazen en gebrek aan tijd die ervoor zorgden dat er bij mij thuis nog steeds geen harige vrienden rondliepen. Ook begon ik te twijfelen ik of ik überhaupt wel zo’n devote dierenliefhebber was. Want toen een vriendin me met droge ogen vertelde dat ze naar een poezenfluisteraar was geweest die voor vijftig euro per consult had geconstateerd dat haar Poekie emotioneel verwaarloosd was, zette ik serieuze vraagtekens bij haar eigen emotionele gestel. Maar toen kwam Fonzie in mijn leven. Een koddige Britse Korthaar van vier jaar die een nieuw baasje zocht. Niet zomaar een Britse Korthaar, maar de allerknapste en allerliefste. Sindsdien lig ik wakker van een proestje, koop ik alleen de beste brokjes bij de dierenjuwelier en ben ik – kortom – verworden tot een wandelend crazycatlady-cliché. Net zoals half Nederland. Alle reden om me af te vragen of we met z’n allen niet een beetje aan het doorslaan zijn. In VIVA editie 47 lees je alles over die grenzeloze, tomeloze huisdierenliefde.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 47-2018. Deze editie ligt t/m 27 november in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

