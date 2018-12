Hoofdredacteur Debby: ‘Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld’

Weet je even niet naar welke serie je nu weer moet kijken tijdens deze druilerige donkere dagen? Probeer dan eens The handmaid’s tale. Verwacht niet dat de zon gaat schijnen, maar interessant is het zeker. De serie speelt zich af in een dystopische nabije toekomst waarin Amerika gebukt gaat onder een te laag geboortecijfer, veroorzaakt door seksueel overdraagbare ziektes, homoseksualiteit en doorgeslagen feminisme. Een totalitair regime van mannelijke fundamentalisten grijpt na een burgeroorlog de macht en vanaf dat moment is homoseksualiteit verboden en zijn vrouwen onderworpen aan mannen. Vruchtbare vrouwen, de zogenaamde ‘handmaids’, worden ingezet als broedmachines om te baren voor volk en vaderland. Het klinkt misschien heel ongeloofwaardig en ver-van-je-bed, maar de serie legt wel het mechanisme van een machtsgreep en onderdrukking van een volk angstig goed bloot. Want stel je nou eens voor dat mannen massaal besluiten zich tegen vrouwen te keren? Dan staan we mooi te kijken met onze feministische strijd die al eeuwenlang wordt gevoerd. Gelukkig leven we in 2018 en is er geen sprake van een totalitair mannen regime. Sterker nog; feminisme lijkt juist hoe langer hoe meer steun te krijgen. Meer vrouwen durven zich uit te spreken over seksisme en er zijn ook steeds meer mannen die zich feminist noemen. VIVA’s Milou Deelen, feminist in hart en nieren, sprak 5 uitgesproken mannelijke feministen over waarom dit zo belangrijk is. Om met schrijver Jens van Tricht te spreken: ‘Feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme nodig voor een beter leven.’ Oftewel: ‘We should all be feminists!’

Debby Gerritsen

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 49-2018. Deze editie ligt t/m 11 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.