Hoofdredacteur Debby: Geen ja is nee

In Zweden is sinds kort de ‘sekswet’ van kracht. In deze wet staat dat je toestemming moet vragen aan de persoon met wie je seks wilt. Als je er niet zeker van bent, dan moet je het laten. Logisch. Toch is er veel kritiek op de wet. Het zou de lol van de paringsdans bederven, en er zitten juridisch haken en ogen aan. Toch geeft de Zweedse regering een duidelijk signaal: de wet kiest voor de kant van de slachtoffers. Seks moet vrijwillig zijn, anders is het strafbaar. ‘Geen-ja-is-nee’ in plaats van ‘nee-is-nee’.

In Nederland werkt het andersom. Bij ons is ‘seks hebben door middel van (bedreiging met) fysiek geweld’ pas strafbaar. Ofwel: er moet dus eerst geweld aan te pas komen willen we het een verkrachting noemen. En de bewijslast ligt bij het slachtoffer. Je moet kunnen aantonen dat je hebt gevochten als een leeuw, anders zou het maar zo kunnen zijn dat je de verkrachting of aanranding verzint. Maar wist je dat 70% van de slachtoffers van seksueel geweld zich helemaal niet verzetten omdat ze simpelweg bevriezen? Die vrouwen hebben dus helemaal niks aan het Nederlandse rechtssysteem. Kabinet Rutte is bezig met een nieuwe zedenwet en het is hopen dat ze goed kijken naar Zweden en Spanje.

Want 40 procent van de Nederlandse vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld, 1 op de 8 vrouwen wordt verkracht en slechts 11 procent doet aangifte. Dat moet veranderen. Wat vind jij van de ‘sekswet’ in Zweden? In VIVA 33 (nu in de winkel!) lees je er alles over.

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 33-2018.

