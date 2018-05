Hoofdredacteur Debby: ‘Ik zie geen vijand, al staat ie naakt voor mijn neus met een mes te zwaaien’

Ik had ooit verkering met een kickbokser. Of nou ja, hij is eigenlijk schrijver, maar hij kon goed doorgaan voor een profbokser. Niet zozeer vanwege zijn skills, al zou hij dat anders zien, maar wél vanwege zijn toewijding en vastberadenheid. Mijn huidige vriend doet aan Krav Maga, een uiterst effectieve vechtsport die werd beoefend door de Israëlische geheime dienst en waarbij het kort gezegd neerkomt op ‘zelfverdediging en het uitschakelen van de vijand’. Je begrijpt dat ik daar graag grappen over maak.

Op onbewaakte momenten geef ik hem een duw om te testen hoe het zit met zijn reactievermogen en afweermechanisme, maar hij vindt dat totaal niet grappig. Hij neemt zijn sport bloedserieus. En de vijand uitschakelen is een ernstige aangelegenheid, ook al is het maar een spelletje. Hij heeft net als kickbokser Rico Verhoeven, aan wiens afgetrainde lichaam VIVA deze week even mocht ruiken, een toewijding en go-getters-mentaliteit waar je u tegen zegt. Stiekem ben ik daar stikjaloers op.

Ik zie geen vijand, al staat ie naakt voor mijn neus met een mes te zwaaien. En aan doorzettingsvermogen ontbeert het mij ook nogal de laatste tijd, behalve bij het leegeten van een zak chips. Gelukkig ben ik niet de enige met motivatieproblemen. Ook VIVA’s Amanda was de bank moeilijk af te krijgen, totdat ze de thuis work-out ontdekte. Speciaal voor VIVA schreef ze een handboek voor de luie sporter. Net het zetje dat ik nodig had om in shape te komen voor de KWF run in Alkmaar. Ren jij ook mee met VIVA?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

