Hoofdredacteur Debby: ‘Geld uitgeven bleek makkelijker dan geld besparen’

Als kind ging ik vaak op woensdagochtend met mijn moeder naar de markt om stoffen uit te zoeken. Met drie snel opgroeiende dochters was het nou eenmaal goedkoper om zelf kleding te maken. Ik vond het niet erg. Mijn moeder was de Stella McCartney van Salland en maakte van Libelle- en Knippie-patronen creaties waar al mijn klasgenootjes jaloers op waren. Je hebt geen dikke portemonnee nodig om er iets moois van te maken. En nog belangrijker: smaak is niet te koop. Ga maar eens naar de P.C. Hooftstraat in Amsterdam en je ziet direct wat ik bedoel. Mijn moeders zuinigheid heeft bij mij overigens niet direct bijgedragen aan een gezonde verstandhouding met geld. Ik hanteerde jarenlang het principe geld moet rollen en steunde de Amsterdamse horeca wanneer ik maar kon. Aan sparen deed ik niet. Maar toen ik van baan moest veranderen en de stromende geldkraan begon te druppelen, zat er niets anders op dan mijn uitgavenpatroon te herzien. Dat was slikken, want geld uitgeven bleek makkelijker dan geld besparen. In VIVA editie 4 laat VIVA’s Vivienne zien waarom dat zo is, maar ook: wat kun je eraan doen? Toch zal ik nooit in de Quote500 belanden. Daarvoor ontbeer ik discipline en een zakelijk instinct, iets wat Quote’s hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck wél heeft. VIVA’s Tatum dook bij hem in bed en sprak met hem over liefde op afstand, zijn adellijke afkomst en geld.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

