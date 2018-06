Hoofdredacteur Debby Gerritsen: ‘Ik ben geen online influencer en ik ambieer die baan ook niet’

Ik ben insta-war. Een nietszeggende selfie waarbij ik schalks de lens in loer, levert me de nodige likes en volgers op. Maar als ik een finish-foto post nadat ik in de stromende regen vijf kilometer heb gerend om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding, verlies ik in rap tempo volgers. Mijn insta-following zit kennelijk niet te wachten op een rood aangelopen zweethoofd. Selfie vs kanker: 1-0. Natuurlijk weet ik dat de nonchalante kijk-mij-hier-eens-heel-toevallig-mooi-in-de-camera-kijken selfie het beter doet dan een hap-snap foto. Maar het ontbreekt mij aan zin en tijd om dit tot in de finesse uit te werken. Maar goed, ik ben dan ook geen online influencer en ik ambieer die baan ook niet. Al lijk ik daarin wel een uitzondering. Want waar vroeger iedereen BN’er wilde worden, staat tegenwoordig influencer met stip op één. Het is een gevecht om aandacht en likes en daarbij geldt het devies: hoe gekker, hoe beter.

In deze VIVA duiken we head first in de wondere wereld van het influencen. Want wat ís nou precies een influencer? En wat brengt al dat invloeden at the end of the day in het laatje? Ook SBS6-presentatrice Leonie ter Braak blijkt niet ongevoelig voor de Instagram-bubbel, zo bekent ze in een openhartig interview. ‘Door dat stomme Instagram ga ook ik voor die Doutzen Kroes-benen terwijl dat er niet in zit.’ Maar met haar Twentse nuchterheid weet ze het gelukkig wel weer te relativeren. Zoals ze het zelf zegt: ‘We moeten met z’n allen ophouden met zeuren.’ Daar sluit ik me als regiogenoot graag bij aan!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 23-2018. De editie ligt in de winkel t/m 12 juni. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

